В Україні злетіли ціни на найпопулярніший продукт

Мед подорожчав в Україні / pixabay

Мед є багатим джерелом вітамінів і мінералів. Він містить всі вітаміни групи В, К, Е, С, провітамін А. Так як вітаміни знаходяться в з'єднанні з природними мінеральними солями і біогенними амінами, користь від них набагато вище синтетичних замінників. Але ось ціни в Україні на мед до кінця літа різко поповзли вгору.

Як повідомляє ТСН, мед в Україні за 2021 рік додав у ціні на 20%. Це пов'язано зі скороченням його виробництва фермерами.

"Ціна меду пішла стрімко вгору, так як кількість бджіл на пасіках скоротилися через погодні умови. Цього року була пізня весна", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в частині регіонів багато бджіл померло від заморозків. Крім того, негода вплинула і на деякі рослини-медоноси. Вони після неї зникли. Обсяги виробництва меду в 2021 році скоротилися майже на половину, а це конкретно вплинуло на його вартість.

Найдорожчий зараз - це акацієвий і липовий. За літр ласощів просять 200-300 гривень. Соняшниковий мед - один з дешевих.

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За літр такого меду просять від 150 гривень.

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Як повідомляв Главред, в Україні найближчим часом варто очікувати зростання цін на молоко. Як заявив радник асоціації Український клуб аграрного бізнесу Володимир Лапа, зростання цін може відбутися вже восени цього року.

Тим часом у Держстаті повідомили, що інфляція в нашій країні в річному вимірі зросла в липні до 10,2%, що стало максимум з 2018 року. Порівняно з червнем ціни зросли всього на 0,1%. А з початку року зростання цін склало 6,5%.