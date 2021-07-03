В Україні злетять ціни на АЗС: названа нова максимальна вартість

В Україні очікується новий стрибок цін на АЗС / УНІАН

В Україні затвердили нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Чергові розрахунки станом на 2 липня надала НАК Нафтогаз України, йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Зазначимо, що розрахункові ціни для бензину підвищені з 25,84 гривень до 26,64 гривень за літр, для дизельного палива з 22,23 гривень до 22,55 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,55 гривень за літр.

Ціни на паливо в Україні

Наапонім, Кабінет Міністрів 14 травня в рамках своєї постанови зафіксував роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на період карантину. Згідно з цим рішенням, торгова надбавка за літр дизеля не повинна перевищувати 7 гривень, бензину – 5 гривень.

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Середня ціна за літр бензину в травні повинна була становити 30,22 грн, а за літр дизельного палива – 27,89 грн. Ціни вказані з урахуванням граничної націнки.

Пізніше великі мережі АЗС після роз'яснень Мінекономіки про те, що регулювання цін не поширюється на преміум-марки бензину, оголосили, що припиняють бойкот, і відновлюють продаж бензину і дизеля марок преміум-класу.