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В Україні злетять ціни на найпопулярніші продукти

8 травня 2021, 20:42
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Експерт назвав причину, чому в Україні дорожчають продукти щороку.

коронавірус, Україна, магазин
Ціни на продукти в Україні злетять / УНІАН

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати, так само як і в світі. Як каже економічний експерт Олексій Дорошенко, з початку року рекордно подорожчали цукор, соняшникова олія і яйця. Також продовжиться подорожчання хліба і яловичини.

За словами експерта, після річного подорожчання почався тренд на зниження цін.

"По-перше, почали дешевшати сезонні овочі. По-друге, почали знижуватися ціни на яйця. Разом з тим українські виробники яєць стали знову виходити на європейські ринки, а це погано для внутрішнього споживача. Ціни на яйця просіли, але не сильно. Також у всьому світі спостерігається тренд подорожчання яловичини, і Україна не виняток. Це пов'язано зі скороченням поголів'я", - говорить фахівець, передає ГолосUA.

Також він додав, що не падають ціни на кукурудзу, олію та комбікорми. Вниз пішли ціни на пшеницю. Але при цьому, різко подорожчав хліб.

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"Минулого року ціни на пшеницю скакали. Сама сировина за останні кілька місяців подорожчала на 25%, а хліб - на 20%. Тобто, між сировиною і кінцевим продуктом різниця 5%. Тому ціни на хліб продовжують зростати", - говорить економіст.

Потенціал зростання цін на хліб становить 3-4%.

"Іншими словами, значного зростання цін на хліб не буде, оскільки попит на пшеницю не збільшується. Але говорити про те, що продукти в найближчі роки будуть дешевшати, не варто", - додав Дорошенко.

Ціни на продукти - про що раніше повідомляв Главред:

хліб м'ясо продукти харчування ціни на продукти
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