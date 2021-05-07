В Україні підвищили тарифи на комуналку: за що споживачі платять більше

Комунальні тарифи в Україні зросли / УНІАН

В Україні за останній рік комунальні тарифи збільшилися на 26,5%, повідомили в Державній службі статистики.

Як говориться в опублікованому експрес-випуску індексу цін, середня вартість житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива в Україні за в січні-квітні 2021 року, порівняно з січнем-квітнем 2020 року, зросла на 21,3%.

При цьому середня вартість житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива в Україні за квітень 2021 року (порівняно з березнем 2021 року)зросла на 0,4%.

Зміна споживчих цін в Україні:

тарифи на утримання та ремонт житла за квітень зросли на 1,1% (за рік - на 5,6%);

тарифи на водопостачання у квітні не змінилися (за рік-зросли на 11,5%);

тарифи на каналізацію в квітні не змінилися (за рік-зросли на 18,7%);

тарифи на утримання житла та прибудинкових територій у квітні не змінилися (за рік-зросли на 2,4%);

тарифи на електроенергію в квітні не змінилися (за рік-зросли на 36,6%);

тарифи на природний газ зросли на 2,3 (за рік-зросли на 89,9%),

тарифи на опалення та гарячу воду подешевшали за квітень на 1,5%, проте за рік зросли на 14,8%.

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/ ukrstat.gov.ua

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Тарифи на електроенергію в Україні:

Кабінет Міністрів України 28 грудня 2020 року прийняв рішення про скасування пільгового тарифу на оплату електроенергії для населення. З 1 січня 2021 року вартість перших 100 кіловат-годин для українців складе 1,68 грн/кВт-год. Діяти новий тариф буде до 31 Березня.

Як заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко, у зв'язку з зміною тарифів українці змушені будуть платити в середньому на 80-100 гривень більше за перші 100 кВТ-год електроенергії.

В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову про підвищенні тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.

Тарифи на газ в Україні: