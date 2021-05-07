УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

В Україні підвищили тарифи на комуналку: за що споживачі платять більше

7 травня 2021, 16:44

Для українців підвищили вартість води, електроенергії та газу.

В Україні зросли тарифи на комуналку
Комунальні тарифи в Україні зросли / УНІАН

В Україні за останній рік комунальні тарифи збільшилися на 26,5%, повідомили в Державній службі статистики.

Як говориться в опублікованому експрес-випуску індексу цін, середня вартість житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива в Україні за в січні-квітні 2021 року, порівняно з січнем-квітнем 2020 року, зросла на 21,3%.

При цьому середня вартість житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива в Україні за квітень 2021 року (порівняно з березнем 2021 року)зросла на 0,4%.

Зміна споживчих цін в Україні:

  • тарифи на утримання та ремонт житла за квітень зросли на 1,1% (за рік - на 5,6%);
  • тарифи на водопостачання у квітні не змінилися (за рік-зросли на 11,5%);
  • тарифи на каналізацію в квітні не змінилися (за рік-зросли на 18,7%);
  • тарифи на утримання житла та прибудинкових територій у квітні не змінилися (за рік-зросли на 2,4%);
  • тарифи на електроенергію в квітні не змінилися (за рік-зросли на 36,6%);
  • тарифи на природний газ зросли на 2,3 (за рік-зросли на 89,9%),
  • тарифи на опалення та гарячу воду подешевшали за квітень на 1,5%, проте за рік зросли на 14,8%.

.

false
/ ukrstat.gov.ua

читайте такожВ Україні назвали фіксований тариф на електроенергію для населення

Тарифи на електроенергію в Україні:

  • Кабінет Міністрів України 28 грудня 2020 року прийняв рішення про скасування пільгового тарифу на оплату електроенергії для населення. З 1 січня 2021 року вартість перших 100 кіловат-годин для українців складе 1,68 грн/кВт-год. Діяти новий тариф буде до 31 Березня.
  • Як заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко, у зв'язку з зміною тарифів українці змушені будуть платити в середньому на 80-100 гривень більше за перші 100 кВТ-год електроенергії.
  • В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.
  • Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову про підвищенні тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.

Тарифи на газ в Україні:

  • 27 січня Кабінет Міністрів України прийняв рішення, що тарифи на опалення та гарячу воду у цьому опалювальному сезоні не будуть рости.
  • 18 січня тариф на газ для населення в Україні знижено: гранична ціна на газ встановлена на рівні 6,99 грн за кубометр. Ця сума вже включає ПДВ і плату за транспортування блакитного палива до внутрішніх точок виходу з ГТС магістральними газопроводами.
  • 13 січня в офісі президента заявили, що держава вирішила встановити ціни на газ для населення нижче ринкових, в результаті чого українці зможуть заощадити до 30% у своїх комунальних платіжках.
  • Глава уряду Денис Шмигаль в середу, 13 січня, заявив, що влада після консультації прийняла рішення впровадити державне регулювання ціни на газ для побутових споживачів і мають намір закріпити її на рівні 6,99 гривні за кубічний метр до кінця опалювального періоду.
  • 11 січня президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.
  • Раніше в Україні прокотилася хвиля протестів через підвищення комунальних тарифів. З 1 січня в Україні почала діяти нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу. Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.
коммуналка комунальні тарифи ЖКГ-тарифи комунальні послуги підвищення тарифів новини України нові тарифи
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні підвищили тарифи на комуналку: за що споживачі платять більше». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Що пити на ніч, щоби схуднути: дієтолог розкрила секретиЩо пити на ніч, щоби схуднути: дієтолог розкрила секрети Час терміново перевірити серце: сім ранніх "маячків"Час терміново перевірити серце: сім ранніх "маячків" Який зв'язок між групами крові і хворобами - відповідь вченихЯкий зв'язок між групами крові і хворобами - відповідь вчених Який зв'язок між групою крові і тягою до алкоголізму - відповідь вченихЯкий зв'язок між групою крові і тягою до алкоголізму - відповідь вчених Радоница в 2021 році: якого числа і що робитиРадоница в 2021 році: якого числа і що робити

Останні новини

16:42
У Росії на репетиції параду до 9 травня спалили танк
16:39
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра і післязавтра: кому загрожує підла пастка Відео
16:37
Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примирення Відео
16:27
Що готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних страв Відео
16:14
У Держдумі зробили образливу заяву на адресу України і Зеленського Відео
Реклама
16:13
В Україні кардинально зміниться погода 9 травня Відео
15:40
Зеленський прибув на Луганщину: для селфі з ним вишикувалася черга Фото Відео
15:37
Експерт розповів, чому відключення від SWIFT РФ стане для неї катастрофою
15:31
"До порнокар'єри готовий": новий імідж Олександра Усика викликав ажіотаж у Мережі
15:08
ЗМІ дізналися про заклик прем'єра Чехії до ЄС у відповідь на дії Росії Відео
14:40
У поїзді Київ-Миколаїв пасажирів залило водою через дірявий дах Відео
14:10
Білий піджак - must have для весни-літа 2021: з чим носити Фото Відео
14:01
Питання ПДЧ України в НАТО: у Зеленського розкрили плани на саміт Альянсу Відео
13:56
Жодного "червоного" регіону: МОЗ оновило карантинні зони Відео
13:45
COVID-паспорти поки на паузі: в ЄС розповіли, коли ухвалять рішення Відео
13:14
У Путіна вибухнули заявою на адресу США через вимогу щодо Криму Відео
12:59
На Донбасі ЗСУ збили російський безпілотник Фото Відео
12:48
Путін публічно вдав, що Зеленського не існує Відео
12:31
У США зробили заяву про нову угоду з Росією щодо ядерної зброї Відео
12:05
"Мати змусила": українці висміяли студентку, яка потрапила у скандал через Басту Відео
Реклама
12:05
Летальна зброя для України: Кравчук повідомив, хто протягнув Києву руку допомоги Відео
12:05
Гороскоп на 8 травня 2021 року для всіх: коли найнебезпечніший час Відео
11:42
Експерт розкрив сценарій удару США по РФ у разі нової атаки на Україну Відео
11:10
Мінісумки казкової краси - велика модна тенденція 2021 Фото Відео
10:54
Спека, дощі та бурі: синоптик по днях розписав погоду влітку в Україні Відео
10:24
"Нацизм - зло": Зеленський зробив заяву в День пам'яті та примирення Відео
10:03
Розлучайтеся! Як змінилося ставлення українців до шлюбу Погляд
10:02
Штормове попередження в Києві: столицю накриє сильний вітер, прийдуть заморозки Відео
09:54
У Білому домі показали кулак Росії та пригрозили новими санкціями Відео
09:41
У Дніпрі грабіжник увірвався в будинок і катував дитину до напівсмерті Відео
09:06
Дочка судді, яка назвала українців "бидлом", записала нове відеозвернення Відео
08:49
Україна отримала догану від США Погляд
08:16
Перед вихідними в Україні виявили ще майже 9 тис. хворих на COVID-19 Відео
08:08
Вітренко розповів, за яких умов ціна на блакитне паливо впаде Відео
07:50
Красна гірка 2021: прикмети на погоду, заміжжя і багатство Відео
07:30
Вашингтон готовий підставити плече Києву у сфері безпеки - Держдеп Відео
07:15
Дочка Тіни Канделакі засвітила груди у відвертій фотосесії
06:54
У Росії через Україну може вибухнути катастрофа Погляд
06:33
Зруйнувати режим Путіна: в Мережу злили документи МЗС РФ Відео
06:02
Ніч аль-Кадр 2021: традиції і що робити
Реклама
05:33
Волонтер розповів, що робити з жителями ОРДЛО з паспортами РФ
05:05
Учені знайшли спосіб виявляти важку форму COVID-19 в перший день госпіталізації Відео
04:30
Візит Блінкена в Україну: експерт пояснив сигнал Вашингтона Путіну Відео
03:50
Дипломат розповів, чому Росії загрожує втрата СП-2 через Україну Відео
03:11
Експерт розкрив плани Росії з пошуку води для Криму в Азовському морі Відео
02:18
Українська чемпіонка світу з дзюдо похвалилася ідеальним тілом на інтимному фото
00:55
8 травня 2021 - свято пам'яті і примирення і День Марка: прикмети Відео
00:19
Який зв'язок між групами крові і хворобами - відповідь вчених Відео
07 травня, п'ятниця
23:57
Кравчук послав до "чортової матері" деяких українських політиків Відео
23:14
Адмірал НАТО зізнався, як Путін може напасти на Україну Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти