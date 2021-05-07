В Україні підвищили тарифи на комуналку: за що споживачі платять більше

Для українців підвищили вартість води, електроенергії та газу.
В Україні за останній рік комунальні тарифи збільшилися на 26,5%, повідомили в Державній службі статистики.
Як говориться в опублікованому експрес-випуску індексу цін, середня вартість житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива в Україні за в січні-квітні 2021 року, порівняно з січнем-квітнем 2020 року, зросла на 21,3%.
При цьому середня вартість житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива в Україні за квітень 2021 року (порівняно з березнем 2021 року)зросла на 0,4%.
Зміна споживчих цін в Україні:
- тарифи на утримання та ремонт житла за квітень зросли на 1,1% (за рік - на 5,6%);
- тарифи на водопостачання у квітні не змінилися (за рік-зросли на 11,5%);
- тарифи на каналізацію в квітні не змінилися (за рік-зросли на 18,7%);
- тарифи на утримання житла та прибудинкових територій у квітні не змінилися (за рік-зросли на 2,4%);
- тарифи на електроенергію в квітні не змінилися (за рік-зросли на 36,6%);
- тарифи на природний газ зросли на 2,3 (за рік-зросли на 89,9%),
- тарифи на опалення та гарячу воду подешевшали за квітень на 1,5%, проте за рік зросли на 14,8%.
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Тарифи на електроенергію в Україні:
- Кабінет Міністрів України 28 грудня 2020 року прийняв рішення про скасування пільгового тарифу на оплату електроенергії для населення. З 1 січня 2021 року вартість перших 100 кіловат-годин для українців складе 1,68 грн/кВт-год. Діяти новий тариф буде до 31 Березня.
- Як заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко, у зв'язку з зміною тарифів українці змушені будуть платити в середньому на 80-100 гривень більше за перші 100 кВТ-год електроенергії.
- В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.
- Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову про підвищенні тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.
Тарифи на газ в Україні:
- 27 січня Кабінет Міністрів України прийняв рішення, що тарифи на опалення та гарячу воду у цьому опалювальному сезоні не будуть рости.
- 18 січня тариф на газ для населення в Україні знижено: гранична ціна на газ встановлена на рівні 6,99 грн за кубометр. Ця сума вже включає ПДВ і плату за транспортування блакитного палива до внутрішніх точок виходу з ГТС магістральними газопроводами.
- 13 січня в офісі президента заявили, що держава вирішила встановити ціни на газ для населення нижче ринкових, в результаті чого українці зможуть заощадити до 30% у своїх комунальних платіжках.
- Глава уряду Денис Шмигаль в середу, 13 січня, заявив, що влада після консультації прийняла рішення впровадити державне регулювання ціни на газ для побутових споживачів і мають намір закріпити її на рівні 6,99 гривні за кубічний метр до кінця опалювального періоду.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.
- Раніше в Україні прокотилася хвиля протестів через підвищення комунальних тарифів. З 1 січня в Україні почала діяти нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу. Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.
Автор: Олексій Тичина