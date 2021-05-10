В Україні злетять ціни на алкоголь: скільки будемо платити

Якими будуть ціни на алкоголь в Україні / УНІАН

В Україні найближчим часом подорожчають алкогольні напої. Як кажуть експерти, ціна в магазинах істотно зміняться.

Вартість підвищиться приблизно до 10%.

"Думаю, що споживання не зменшиться у зв'язку з прийняттям цієї постанови, тому що зміна ціни на полиці без створення буде кардинальним. 6%, 7% - це не кардинальні зміни", - сказав експерт ринку алкогольних напоїв Ігор Товкач, передає Україна 24.

Експерт повідомив, що частка нелегального ринку в Україні становить 52-54% від усього споживаного людьми алкоголю.

"Якщо рухатися просто за відсутності антиалкогольних програм, як це роблять всі країни, то, збільшуючи ціну, ми просто будемо збільшувати частку тіньового алкоголю", - пояснив він.

Варто зазначити, що напередодні Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Зокрема, готує проект відповідної постанови.

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У пояснювальній записці йдеться, що нинішній розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь ввели ще у вересні 2018 року. Але з урахуванням зростання цін на сировину, енергоносії та витрат на оплату праці необхідно їх відкоригувати.

Таким чином, пропонується підвищити мінімальні роздрібні ціни на:

горілку та лікеро-горілчані вироби - на 6,2%;

віскі, ром і джин - на 5,9%;

коньяк і бренді - на 5,5%;

виноробну продукцію, сідр, (вміст спирту не більше 8,5%), вермути і виноградні вина з додаванням екстрактів - від 8,2 до 34,2%;

ціни на вина виноградні натуральні, ігристі вина і газовані винні напої не змінюються.

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