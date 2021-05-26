В Україні заборонили імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

В Україну заборонили постачати електроенергію з РФ та Білорусі / УНІАН

Українська Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у середу, 26 травня, заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Заборона запроваджена до 1 жовтня поточного року, поділився в Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

За відомостями народного обранця, регулятор схвалив заборону сьогодні близько 11:30.

"Щойно НКРЕКП заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії в Україну до 1 жовтня 2021 року", – написав політик.

Нагадаємо, 18 березня минулого року Кабмін де-факто запровадив заборону на імпорт російської електрики та вугілля.

Наприкінці січня 2021-го тодішній в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко говорив, що Україні для енергетичної безпеки необхідно від'єднатися від енергосистем РФ та Білорусі.

У травні президент Володимир Зеленський підписав закон, який регулює сертифікацію оператора передачі електроенергії за вимогами Євросоюзу. Документом, зокрема, передбачено запровадження заборони на імпорт електрики з російської та білоруської території.