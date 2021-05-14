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В Україні зафіксували ціни на бензин і ДП: скільки коштує паливо

14 травня 2021, 14:18

На період карантину в Україні надбавка до середньої ціни за дизельне паливо не повинна перевищувати 7 гривень, а на бензин – 5 гривень.

Бензин
Розраховувати ціни на паливному ринку буде Нафтогаз / УНІАН

Під час карантину в Україні торговельна надбавка до середньої роздрібної ціни за дизельне паливо не повинна перевищувати 7 гривень за один літр. Надбавка на ціну на бензин, згідно з вимогою держави, не повинна бути більше 5 гривень. Таким чином, середня ціна палива в травні, з урахуванням граничної націнки, повинна становити 27,89 гривень за літр ДП і 30,22 гривень за літр бензину. Зобов'язання за розрахунками покладаються на Нафтогаз.

Як повідомляє портал enkorr з посиланням на джерело в уряді, відповідне рішення було прийнято під час позачергового засідання Кабміну в п'ятницю, 14 травня. Були внесені зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, згідно з якими гранична надбавочна роздрібна ціна на літр дизельного палива – 7 грн, на літр бензину – 5 грн. Державне регулювання цін діятиме в Україні на період карантину.

Примітно, що середня вартість дизельного палива ULSD 10 ppm і бензину GASOLINE 10 ppm, яка також включає акцизний податок і податок на додану вартість (ПДВ), повинні розраховуватися виходячи з даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць або декаду.читайте такожВ Україні різко зросли ціни на бензин і дизельне паливо

Розрахунки повинен проводити Нафтогаз. Компанія надаватиме Міністерству економіки не пізніше 3-го числа кожного місяця відповідні дані. До 5 числа кожного місяця НАК Нафтогаз буде публікувати середні ціни на бензин і дизельне паливо.

За даними таких розрахунків, середня роздрібна ціна на ДП і бензин в Україні на травень, враховуючи граничні показники націнки, повинна становити 27,89 грн за один літр дизельного палива і 30,22 грн за літр бензину.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи А-95, станом на п'ятницю, 14 травня, роздрібні ціни на ДП і бензин, в порівнянні з 13 травня, зросли. Однак автогаз подешевшав на 1 копійку.

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Зокрема, середня роздрібна ціни на бензин А-92 14 травня становить 28,47 грн за один літр (+3 копійки), на А-95 – 29,48 грн за літр (+3 копійки). Що стосується дизельного палива, ціна становить 28,36 грн за літр – це на 4 копійки дорожче в порівнянні з попереднім торговим днем. Ціна на літр автогазу – 15,76 грн – дешевше на одну копійку.

Ситуація на ринку палива в Україні

  • В березні Антимонопольний комітет України рекомендував найбільшим мережам автозаправних станцій не підвищувати ціни на паливо, враховуючи складну ситуацію з імпортом нафтопродуктів з Білорусі та Росії.
  • Причиною зростання цін на АЗС вважається зростання світових цін на нафту і нафтопродукти.
  • Кабмін 11 травня зобов'язав автозаправні станції за 20 днів попереджати про підвищення цін на паливо на 1% і вище.
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