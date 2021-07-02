В Україні запрацював ринок землі: скільки коштуватиме гектар

Земля в Україні може коштувати від 1 до 4 тисяч доларів за гектар / dom.ria.com

З 1 липня в Україні офіційно запустили ринок землі. Ціна гектара залежатиме від попиту і пропозиції, адже в тій моделі ринку, який запрацює в нашій країні, людей, які захочуть купити землю, буде значно більше, ніж тих, хто захоче її продати, передає Главред.

Екснардеп Олексій Мушак зазначив, що початкова ціна землі складе приблизно 1,5-2 тисячі доларів.

"Далі боротимуться дві моделі визначення ціни. Одна з них – так звана виробнича, за якою землю можуть купувати ті, хто її обробляє, розглядаючи покупку землі як доповнення до свого бізнесу. У цьому випадку землю навряд чи зможуть купувати за ціною дорожче двох тисяч доларів, оскільки при більшій вартості її буде складно окупити за 7-8 років", - пояснив екснардеп.

Друга модель визначення ціни гектара на ринку - це так званий пасивний дохід від землі.

"Оскільки в Україні особливо нікуди інвестувати, а у населення на руках є велика кількість готівкових коштів, люди думатимуть – покласти гроші на депозит в банк (що приносить невеликий відсоток доходу), вкладати гроші в ОВДП або ж купити землю. У цьому випадку саме покупка землі генерує більше грошей. За цією схемою земля може коштувати близько 3-4 тисяч доларів", - зазначив Мушак.

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