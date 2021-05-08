Вітренко розповів, за яких умов ціна на блакитне паливо впаде

Новоспечений очільник "Нафтогазу" підкреслив, що ціна знижується ринковим способом, на роздрібному ніхто не зловживає, маржа мінімальна.
Ціна на газ для населення може бути знижена завдяки прозорому ринку, чесній конкуренції та відсутності посередників, заявив новий очільник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
"Тарифи на газ - це все ж питання регулятора, тобто держави. Ми співпрацюватимемо з регулятором, щоб ця проблема була ефективно вирішена", - сказав Вітренко в ефірі телеканалу Україна 24.
Він підкреслив, що щодо газу як товару - треба, щоб була чесна конкуренція.
"Тобто ринковим способом знижується ціна, на роздрібному ніхто не зловживає, маржа мінімальна, і таким чином люди отримують чесну та справедливу мінімальну ціну. Також не буде ніяких посередників, надбудов штучних, які незрозуміло яку цінність створюють. Не буде преференційного доступу до газу - навпаки, ми зробимо так, щоб все було прозоро і навіть спрощено", - повідомив він.
Ціна на газ в Україні - про що йшлося раніше:
- Україною прокотилася хвиля протестів через підвищення комунальних тарифів. З 1 січня в Україні почала діяти нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу у межах відкриття конкурентного ринку газу.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.
- 18 січня тариф на газ для населення в Україні знижено: гранична ціна на газ встановлена на рівні 6,99 грн за кубометр. Ця сума вже включає ПДВ і плату за транспортування блакитного палива до внутрішніх точок виходу з ГТС магістральними газопроводами.
- У НКРЕКП ухвалили постанову про річну ціну на газ для населення. Всі українські постачальники газу зобов'язані з 1 травня 2021-го встановити базову ціну на рік і не підвищувати її.
- Постачальники газу в Україні почали оголошувати ціну ресурсу для населення в межах обов'язкового річного пакету.