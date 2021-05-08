Вітренко розповів, за яких умов ціна на блакитне паливо впаде / УНІАН

Ціна на газ для населення може бути знижена завдяки прозорому ринку, чесній конкуренції та відсутності посередників, заявив новий очільник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Тарифи на газ - це все ж питання регулятора, тобто держави. Ми співпрацюватимемо з регулятором, щоб ця проблема була ефективно вирішена", - сказав Вітренко в ефірі телеканалу Україна 24.

Він підкреслив, що щодо газу як товару - треба, щоб була чесна конкуренція.

"Тобто ринковим способом знижується ціна, на роздрібному ніхто не зловживає, маржа мінімальна, і таким чином люди отримують чесну та справедливу мінімальну ціну. Також не буде ніяких посередників, надбудов штучних, які незрозуміло яку цінність створюють. Не буде преференційного доступу до газу - навпаки, ми зробимо так, щоб все було прозоро і навіть спрощено", - повідомив він.

Ціна на газ в Україні - про що йшлося раніше: