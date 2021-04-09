Влада пообіцяла, що ціна на цукор в Україні кардинально зміниться

На цукор ціна може впасти - Мінекономіки / 1zoom.ru

В Україні найближчим часом може істотно подешевшати цукор. Для цього Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства країни має намір вирішити питання з імпортом дешевшої продукції.

"Собівартість цукру з імпортної цукрової сировини становить близько 20 грн за кілограм. Відповідно, після здійснення імпорту найближчими тижнями цінова ситуація вирівняється, і цукор стане доступнішим для українців", - цитує прес-служба відомства слова заступника міністра Тараса Висоцького.

Також Рада розглядає можливість тимчасово обнулити імпортні мита на ввезення білого цукру в Україну, щоб наситити внутрішній ринок цим товаром.

У міністерстві підрахували, що Україна з вересня минулого року по серпень нинішнього року потребує 1,2 млн тонн – однак виробництво цукру в цьому сезоні впало до 1,1 млн тонн, констатували чиновники. У зв'язку з цим обсяг майбутнього імпорту цукру оцінили в 110 тис.тонн.

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