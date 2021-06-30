Ми не чекали, а вони підвищили: з 1 липня 5 млн українців отримають підвищені пенсії

Пенсії збільшать на 85 грн / censor.net

З 1 липня в Україні підвищується мінімальна пенсія з 1 769 гривень до 1 854 гривень. З 11 мільйонів пенсіонерів-українців збільшені розміри виплат передбачені для окремих п'яти мільйонів.

Відповідна інформація з'явилася на сайті Мінсоцполітики.

Зокрема, у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пенсії збільшаться з 1 769 гривень до 1 854 гривень. Відповідно підвищується:

мінімальна пенсія з 1 769 гривень до 1 854 гривень;

надбавки до пенсій за наднормативний страховий стаж, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.

Крім цього, з 1 липня буде встановлено підвищення в розмірі 100 гривень до страхової пенсії, призначеної в 2019-2020 роках, однак яка не перераховувалася з 2019 року.

Нагадаємо, ліквідаторам аварії на ЧАЕС підвищили пенсії. Згідно з документом, пенсії ліквідаторам I групи інвалідності будуть підвищені до 16 тис.грн, ліквідаторам II групи інвалідності встановлені на рівні від 13 тис. грн, для III групи - від 9 тис. грн. Підвищення торкнеться 39 тисяч осіб.

Реклама

Пенсії в Україні: про що писав головред

З 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії мають право працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

В Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня і відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявляв: компанія змушена припинити доставку пенсій, оскільки Кабмін так і не вирішив питання оплати державою даної послуги.