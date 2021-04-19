За що віднімуть субсидії: в Україні запроваджують нові правила

Нові правила отримання субсидій в Україні: за що відберуть гроші / УНІАН

Уряд встановив низку нових обмежень при оформленні субсидій. Нові правила приурочені до дати перепризначення допомоги на наступний рік - ця процедура стартує 1 травня.

Зокрема, на допомогу від держави при оплаті комуналки не варто розраховувати тим, хто протягом року дозволив собі покупку на суму понад 50 тисяч гривень.

Як розповів в ефірі телеканалу Інтер заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, також не варто розраховувати на субсидії власникам двох житлових приміщень. У список відмовників будуть вносити і власників двох автомобілів.

Музиченко прогнозував, що кількість одержувачів субсидій в Україні через впровадження нових обмежень скоротиться на кілька відсотків.

Субсидії в Україні: новини