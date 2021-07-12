За кордоном українська олія вдвічі дешевша: порівняння цін на продукти в Україні та в Чехії

Українська соняшникова олія в Чехії

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У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень. Відповідні фотодокази були опубліковані в Telegram-каналі "Харків 1654".

В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 гривень. "Дуже шкода, що соняшникова олія українського виробника мені вигідніше привезти з Чехії, ніж купити в Україні. Ціна 35 гривень! Це враховуючи транзит між двома країнами + заробіток магазину . А в Україні-50-65 гривень", – повідомив користувач Михайло Король.

Згідно дослідження, проведеним громадською організацією "Економічний дискусійний клуб", різниця в ціні в польських та українських супермаркетах становить від 60-100%.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.

Про це свідчать дані свіжого дослідження центру ТЕСТ.

Як кажуть експерти, набагато частіше можна наштовхнутися на Масляну підробку на ринках і в маленьких магазинах.