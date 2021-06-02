"За одну ягоду – 7 гривень": експерт пояснила, чому в Україні величезні ціни на черешні

Агроном пояснила, чому в Україні в червні 2021 дуже дорогі черешні / УНІАН

На ринках українського курортного міста Одеса почали з'являтися перші черешні. Ягоди продають за величезною ціною – близько 500 гривень за кілограм.

На Новому ринку вартість черешні 500 гривень, а спробувати одну ягоду можна, заплативши 7 грн, повідомляє Українська Служба Інформації.

За словами продавців, на інших ринках Одеси ціна черешні приблизно така ж.

Агроном із Запорізької області, в якій займаються вирощуванням черешень, – Євгенія Нікітюк – розповіла ТСН, що у цьому сезони ягоди дуже дорогі, оскільки їх надто мало.

Експерт додала, що у господарстві, в якому вона працює, через серйозну різницю між нічною та денною температурою було втрачено близько 80% врожаю. "Дуже багато обсипалася зав'язі... вона продовжує сипатися...", – поділилася співрозмовниця.

У Києві черешня коштує набагато дешевше – на ринках ягоди можна купити за 250 грн за кілограм, пише РБК-Україна з посиланням на слова продавців.

Агентство з'ясувало, що ягоди до нас зараз везуть з Узбекистану та Туреччини. Також почала з'являтися вітчизняна черешня – з Мелітополя Запорізької області.

Продавці запевнили, що ціни на черешні знизяться наступного тижня (7-13 червня), оскільки ягоди почнуть привозити з півдня України.

Нагадаємо, на початку сезону будь-які ягоди продають за максимальною ціною.

У середині травня менеджер Асоціації Ягідництво України Тетяна Смирнова говорила, що вартість черешні у 2021 році (не на початку сезону – Ред.) не підніметься вище рівня, який був минулого року. Експерт зазначила, що якісна черешня коштувала від 60 грн за кілограм.