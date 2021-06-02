Зарплати зростуть, ціни знизяться: Шмигаль озвучив курс долара на найближчі роки

Прем'єр озвучив курс долара в Україні на найближчі роки / УНІАН

Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$.

Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому він пообіцяв, що владою "буде забезпечена макроекономічна стабільність".

Крім того, уряд розраховує скоротити дефіцит бюджету майже вдвічі і повернути його до планових 3% вже з 2023 року. А державний борг влада має намір зменшити до рівня менше 50% ВВП.

Шмигаль обіцяє, що зарплати в Україні в наступні три роки будуть рости приблизно на 8-10% на рік (враховуючи інфляцію). А сама інфляція повернеться до таргету в 5% вже в 2023 році, а в наступному році складе 6,2%.

"Завдяки проведеним реформам уже в 2023 році зможемо вийти на стійкий тренд зростання економіки в 5% на рік", – поділився своїми очікуваннями прем'єр.

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