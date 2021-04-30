Як пройдуть святкові служби на Великдень, розповіли в ПЦУ, УПЦ та УГКЦ

Великдень 2021 в Україні пройде онлайн: ПЦУ, УПЦ та УГКЦ / УНІАН

Карантин на Великдень в Україні вирішили послабити. Але представники українських церков все одно запевняють, що святкові великодні служби пройдуть із дотриманням усіх норм, правил і вимог.

Зокрема, освячення продуктів на Великдень розпочнеться ще в суботу (близько полудня), щоб не допустити стовпотворіння парафіян у храмах.

Також всі конфесії проведуть інтернет-трансляції своїх великодніх богослужінь.

Українська православна церква

Богослужіння УПЦ МП можна буде послухати онлайн або на вулиці біля храму, пише РБК-Україна.

Освячення страв тут закінчиться приблизно в обід неділі.

Православна церква України

У храмах ПЦУ кількість місць буде обмежена. Святити великодні кошики будуть на вулиці - з дотриманням необхідної дистанції.

Також частину пасок священнослужителі ПЦУ будуть освячувати прямо на заводах і в магазинах, щоб парафіяни могли самі вирішити: чи йти до храму.

Українська греко-Католицька Церква

У храмах УГКЦ частина парафіян зможе слухати літургію біля храму на вулиці - завдяки спеціальній озвучці. У самих храмах стоятимуть санітайзери, перебувати там можна лише в масках.

Також священики стежитимуть за кількістю людей на території та дотриманням дистанції.

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