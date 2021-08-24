30 років Незалежності: Google привітав українців зі святом новим дудлом

Google присвятив дудл Дню Незалежності України / УНІАН

У Google вирішили приєднатися до святкування ювілейного Дня Незалежності України (а нашій державі вже 30 років) і підготували новий дудл. Його традиційно видно на стартовій сторінці пошуковика.

У дудлі художники Google використовували кольори національного прапора України – синій і жовтий. А в центр композиції поставили стилізоване зображення козацької чайки з українським тризубом на вітрилі.

"Козацькі чайки були легкими, маневреними вітрильними човнами запорізьких козаків періоду XVI-XVII ст. Вважають, що чайка зобов'язана своєю назвою незвичній швидкості і легкості, які човен демонстрував на воді. Інноваційність конструкції козацьких чайок давала їм перевагу і дозволила отримати багато славних перемог. Вітаємо всіх з Днем Незалежності України!" – йдеться в офіційному блог.

Довідка: чайки – це безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків XVI-XVII століття, у вигляді величезної видовбаної колоди, по бортах обшитої дошками. Власне, назвали ці човни саме чайками за надзвичайну їх швидкість на воді.

Ось так виглядає дудл до Дня Незалежності України в 2021 році / Фото Google

День Незалежності України: 30-та річниця