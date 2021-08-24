30 років Незалежності: Google привітав українців зі святом новим дудлом

У ньому використані відтінки блакитного і жовтого.
У Google вирішили приєднатися до святкування ювілейного Дня Незалежності України (а нашій державі вже 30 років) і підготували новий дудл. Його традиційно видно на стартовій сторінці пошуковика.
У дудлі художники Google використовували кольори національного прапора України – синій і жовтий. А в центр композиції поставили стилізоване зображення козацької чайки з українським тризубом на вітрилі.
"Козацькі чайки були легкими, маневреними вітрильними човнами запорізьких козаків періоду XVI-XVII ст. Вважають, що чайка зобов'язана своєю назвою незвичній швидкості і легкості, які човен демонстрував на воді. Інноваційність конструкції козацьких чайок давала їм перевагу і дозволила отримати багато славних перемог. Вітаємо всіх з Днем Незалежності України!" – йдеться в офіційному блог.
Довідка: чайки – це безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків XVI-XVII століття, у вигляді величезної видовбаної колоди, по бортах обшитої дошками. Власне, назвали ці човни саме чайками за надзвичайну їх швидкість на воді.
День Незалежності України: 30-та річниця
- Цього року 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. Святкові заходи з цієї нагоди тривають з 22 до 24 серпня.
- Протягом 3 днів по всій країні пройдуть понад 150 подій, об'єднує які слоган "ти у мене одна".
- Він символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.