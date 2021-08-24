УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. День Незалежності

30 років Незалежності: Google привітав українців зі святом новим дудлом

24 серпня 2021, 08:16

У ньому використані відтінки блакитного і жовтого.

прапор України
Google присвятив дудл Дню Незалежності України / УНІАН

У Google вирішили приєднатися до святкування ювілейного Дня Незалежності України (а нашій державі вже 30 років) і підготували новий дудл. Його традиційно видно на стартовій сторінці пошуковика.

У дудлі художники Google використовували кольори національного прапора України – синій і жовтий. А в центр композиції поставили стилізоване зображення козацької чайки з українським тризубом на вітрилі.

"Козацькі чайки були легкими, маневреними вітрильними човнами запорізьких козаків періоду XVI-XVII ст. Вважають, що чайка зобов'язана своєю назвою незвичній швидкості і легкості, які човен демонстрував на воді. Інноваційність конструкції козацьких чайок давала їм перевагу і дозволила отримати багато славних перемог. Вітаємо всіх з Днем Незалежності України!" – йдеться в офіційному блог.

Довідка: чайки – це безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків XVI-XVII століття, у вигляді величезної видовбаної колоди, по бортах обшитої дошками. Власне, назвали ці човни саме чайками за надзвичайну їх швидкість на воді.

false
Ось так виглядає дудл до Дня Незалежності України в 2021 році / Фото Google

День Незалежності України: 30-та річниця

  • Цього року 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. Святкові заходи з цієї нагоди тривають з 22 до 24 серпня.
  • Протягом 3 днів по всій країні пройдуть понад 150 подій, об'єднує які слоган "ти у мене одна".
  • Він символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.
viber
Google День Незалежності України дудл
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків Зодіаку: борги, доленосна зустріч і підступи недоброзичливцівГороскоп на 22 серпня для всіх знаків Зодіаку: борги, доленосна зустріч і підступи недоброзичливців Названо найнебезпечніше печиво, яке продають в українських магазинахНазвано найнебезпечніше печиво, яке продають в українських магазинах Збільшує ризик раптової смерті: лікарі вказали на ознаку уві сніЗбільшує ризик раптової смерті: лікарі вказали на ознаку уві сні Мадонна показала, що її син гей, і засвітила його бойфрендаМадонна показала, що її син гей, і засвітила його бойфренда Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків Зодіаку: наклеп, любов з першого погляду або конфліктиГороскоп на 23 серпня для всіх знаків Зодіаку: наклеп, любов з першого погляду або конфлікти

Останні новини

12:08

Тіло віднесло до берегів Криму: стали відомі деталі загибелі батька з сином у Лазурному

12:04

Холостячка Злата Огневич без білизни звела з розуму шикарним тілом у зухвалій позі

12:03

У Бердянська одні туристи побилися з іншими через медуз Відео

11:45

Інсульт: ваш режим сну може визначати ризик інсульту - дослідження Відео

11:44

Юрій Вілкул вже втретє керуватиме Кривим Рогом - його обрали в. о мера Відео

Реклама
11:25

Фільм Веном 2 планують випустити тільки в 2022 році

10:59

Жити довше: названо дієту, пов'язану з "очікуваною тривалістю життя без хвороб" після 50 Відео

10:58

У Росії анонсували евакуацію з Афганістану громадян України Відео

10:50

"Ми відповідальні": Ада Роговцева звернулася до українців у День незалежності

10:40

Кліматолог розповіла, чому Крим знемагає від повеней і підтоплень

10:40

В Албанії за дивних обставин загинув українець

10:29

Не раніше, ніж через 20 років: президент Естонії спантеличила термінами вступу України до ЄС Відео

10:26

Появилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августа Відео

10:18

Помер Чарлі Уоттс - барабанщик британського гурту The Rolling Stones Відео

10:07

Кучма розповів, чому Путіна не можна називати вбивцею

09:53

Ледь не влетів у бензовоз: у Києві перекинувся автобус Кишинів-Москва, багато постраждалих Фото

09:50

У Києві концерт до Дня Незалежності закінчився колапсом у метро і страшною тиснявою Відео

09:37

Студент- "археолог" і любитель шашликів: з'ясувалося, хто і як облив Порошенка зеленкою Відео

09:22

Свята у вересні 2021 в Україні: День знань, День підприємця і День кіно

09:21

Антоша знайшовся: плазуна-втікача виявили прямо біля будинку господині в Києві

Реклама
09:10

Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків Зодіаку: розчарування, інтриги і ризик аварій Відео

09:10

Екстрасенс написав прощальну записку кров'ю і вбив себе

08:35

Коронавірус в Україні 25 серпня: у День Незалежності знайшли понад 700 нових хворих

08:19

Грози та значне похолодання: в Україні сьогодні зміниться погода

07:54

У США є план "Б" щодо Афганістану: Байден дав доручення Пентагону Відео

07:27

"Росіяни кращі за українців": студентка із Сум погрожувала спалити українські прапори Відео

06:56

Фіналістка Холостяка засвітила апетитні груди після купання в басейні

06:45

Походження COVID-19: розвідка США докопалася до правди Відео

06:11

Святкова заграва, або "анти-Росія" контратакує Погляд

05:41

Меню на Горіховий Спас 2021: дивовижні рецепти Відео

05:30

Як накачати прес до кубиків: зірковий тренер показав на відео 7 крутих вправ Відео

04:55

Літо в Україні стало пекельно спекотним і це не межа - кліматолог

04:43

Місячний календар стрижок на вересень 2021: кращі дні для нової зачіски, манікюру, процедур краси

04:18

Людей обдурили: у Києві концерт оперної зірки до Дня Незалежності закінчився скандалом Відео

03:13

Дмитро Монатік став Заслуженим артистом України

02:53

Гола Настя Каменських мало не звела з розуму шанувальників шикарними формами

02:26

Експерт спрогнозував, чи загрожують світу теракти після перемоги Талібану в Афганістані Відео

01:50

ТОП-5 варіантів корисної вечері для стрункої фігури, які швидко і легко готуються

01:18

"Меркель шокувала": Ющенко назвав винних у провалі ПДЧ для України у 2008 році Відео

00:48

Лариса Доліна роздягнулася і продемонструвала схудлу на 20 кіло фігуру

Реклама
00:20

Що станеться з організмом, якщо на місяць відмовитися від солодкого Відео

00:11

"Придністровізація" від Кабміну: як пропонують повертати Донбас і Крим

24 серпня, вівторок
23:58

Зеленський закликав Францію тиснути на Росію через Донбас Відео

23:22

"Була зупинка серця": у Херсонській області в дитячому таборі дитина впала в кому Відео

22:51

Миттєво опухло обличчя і стало важко дихати: Влад Яма після вечері в ресторані потрапив до лікарні Відео

22:32

Бойовики влаштували атаку і намагалися збити українські прапори над Донбасом Фото Відео

21:50

У США пообіцяли допомогти Києву в захисті від агресії РФ і натякнули на просування в НАТО Відео

21:37

Небезпечні морози і хуртовини: з'явився прогноз погоди в Україні на зиму 2021-2022 Відео

21:05

Росія звинуватила Україну і завела справу через водну блокаду Криму Відео

21:00

Яскраве шоу незалежності Погляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти