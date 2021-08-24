Учасники Маршу захисників на Хрещатику заспівали матюкливий хіт про Путіна

Марш захисників / УНІАН

У Києві голова колони Маршу захисників України, присвяченого Дню Незалежності, прибули на Майдан Незалежності. При цьому хвіст колони ще знаходиться в парку Шевченка.

У марші беруть участь десятки тисяч учасників. Організатор прогнозують, що хвіст колони підтягнеться до Майдану Незалежності до 17 години.

Слід зазначити, що правоохоронці вживають заходів безпеки.

Зокрема, уздовж руху колони і безпосередньо в середині колони присутні поліцейські зі службовими собаками, які навчені шукати вибухівку. Також поліцейські зі спеціальними дзеркалами обстежують урни, лавочки і транспорт припаркованих на прилеглих до Хрещатика вулицях.

Додамо, що люди, які зібралися на тротуарах вздовж руху колон, вигукували "Дякуємо!".

Реклама

Учасники маршу скандували "Слава Україні", "Героям Слава", "Україна понад усе", а також відому футбольну і політичну кричалку про президента РФ Володимира Путіна " Путін – ху*ло!".

Нагадаємо, раніше в Києві на вулиці Хрещатик, під час параду, присвяченого Дню Незалежності України, один з глядачів здійснив спробу самоспалення.

"Чоловік 1995 року народження облив себе речовиною і підпалив. Поліцейські, які перебували поруч, швидко його загасили", - зазначила прес-служба поліції Києва.

Відомо, що чоловікові негайно надали медичну допомогу і госпіталізували.