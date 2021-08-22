Скандал на Тернопільщині: заради флагштока до Дня Незалежності зруйнували історичну пам'ятку

Спорудження флагштока на Тернопільщині закінчилося скандалом / Facebook / ruins. ua

В місті Кременець Тернопільської області на Замковій горі пошкодили історичну споруду XVI століття заради будівництва 30-метрового флагштока до Дня Незалежності.

Як йдеться у повідомленні на сторінці спільноти RUЇNИ UKRAЇNИ у Facebook, Замкова гора в Кременці - це історичний і Археологічний об'єкт XVI століття, який поки до кінця не встигли вивчити.

Історики кажуть, що будівельники зачистили екскаватором значну площу ґрунту на території замку, знищили частину фундаменту будинку старости і залили бетоном. Труби для зведення флагштока до Дня Незалежності недбало скинули прямо на старий фундамент.

"Чи варто помпезність наруги над історичною пам'яттю? Владі це не цікавить. Вони вирішили прославити своє ім'я встановленням високого флагштока. У чому проблема? У тому, що руйнуються всі культурні верстви, фундаменти будівель 15-16 ст.це і є ставлення влади до нашої історичної пам'яті", — обурюється історик Віталій Савчук.

Відзначимо, що в коментарі місцевому телеканалу Т1 він розповів, що будівельні роботи ніде не анонсували, тому городяни про них не знали — він сам побачив котлован, коли прийшов на Замкову гору кілька днів тому.

Реклама

/ Facebook/ruins.ua

Споруди на Замковій горі знаходяться під державною охороною, входять до реєстру національного культурного надбання і перебувають на балансі Кременецько-Почаївського історичного заповідника, як об'єкт туристсько-екскурсійної діяльності. Журналісти спробували з'ясувати у директора заповідника Вадима Микулича: хто, на якій підставі і за які кошти вирішив звести 30-метровий флагшток, проте керівник установи відмовився відповідати.

/ Facebook/ruins.ua

Додамо, що спорудження флагштоків у всіх регіонах країни з нагоди Дня Незалежності раніше анонсували в Офісі президента.

"У День Державного прапора, 23 серпня, відбудеться підняття українського прапора в Києві і в усіх регіонах України в спеціально облаштованих до цього свята місцях", — наголошується в програмі, опублікованій на сайті Офісу президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Херсоні обвалилася конструкція флагштока, який мав стати найвищим в області.

Як стверджують очевидці, обійшлося без жертв. а фото видно, що постраждав автомобіль Lexus, який знаходився під час монтажу флагштока неподалік.