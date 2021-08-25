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Скандал у Києві: 12-річні підлітки спалили прапор України в День незалежності

25 серпня 2021, 13:32

На подвір'ї гучно відпочивала компанія молоді, яка відзначилися брудною витівкою.

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Підлітки спалили прапор України / скріншот

В Києві у Дніпровському районі в ніч на День незалежності, 24 серпня, підлітки спалили прапор України у дворі багатоповерхівки.

Очевидці викликали на місце події поліцію, правоохоронці знайшли підозрюваних по відео з камер спостереження, повідомляє Telegram-канал Київ без цензури.

НП сталася на вулиці Райдужній у дворі за багатоповерховим житловим будинком. Вже вранці на місці інциденту працювали правоохоронці.

Вони знайшли на одному з дерев спалений прапор. Відповідне відео публікують у соцмережах.

За словами очевидців, у дворі голосно відпочивала компанія людей, які очевидно і відзначилися брудною витівкою.

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Зазначимо, що правоохоронці встановили підозрюваних у нарузі над прапором за камерами відеоспостереження. Ними виявилися 12-річні підлітки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 24 серпня в Києві невідомий чоловік після закінчення офіційних святкових заходів до 30-річчя незалежності України здійснив акт вандалізму біля Київської міськдержадміністрації.

Він облив червоною фарбою сходи біля міськдержадміністрації, постамент з державним прапором і табличкою "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року", а біля таблички залишив відбиток руки червоною фарбою.

За фактом пошкодження флагштока біля будівлі Київської міськдержадміністрації розпочато кримінальне провадження

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