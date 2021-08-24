Українців чекає новий вихідний: Зеленський запропонував зробити День державності неробочим днем

Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про визнання Дня української державності вихідним днем.

Під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 30-річчю незалежності України, глава держави повідомив, що підписав відповідний указ під час урочистого параду з нагоди 30-річчя незалежності країни.

"Я підписав указ про святкування Дня української державності і вношу на ваш розгляд проект закону, за яким цей день має стати вихідним", - заявив Зеленський.

Як відомо, раніше президент оголосив про введення нового українського свята-Дня української державності, яке відзначатиметься в день Хрещення Русі-України 28 липня.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні хочуть скасувати перенесення вихідних днів у разі, якщо державне свято збігається з суботою або неділею. В результаті щорічно кількість вихідних може скоротитися на 2-3 дні.

Голова Комітету з питань соцполітики Галина Третьякова разом з групою своїх колег прописала цю норму в законопроекті №4597. Документ пропонує скасувати перенесення вихідних.

Наприклад, якби документ вже діяв, то в 2021-му кількість вихідних скоротилася б на три дні. Справа в тому, що релігійні свята Великдень і Трійця щорічно збігаються з неділею. Тому і вирішили перенести вихідний на наступний день.