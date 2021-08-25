У Києві концерт до Дня Незалежності закінчився колапсом у метро і страшною тиснявою

На станціях метро утворилися черги, при цьому турнікети зламалися і не сканували квитки.
У Києві з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у Національному спортивному комплексі Олімпійський пройшов святковий концерт. День незалежності країни.
Після концерту безліч людей кинулися в метро, проте підземка не змогла впоратися з напливом пасажирів, повідомляє ТСН.
Спочатку на станціях метро утворилися черги, а після турнікети зламалися і не сканували квитки.
За даними видання, спочатку на декількох станціях метро утворилися черги, через те, що працювали тільки одні двері.
Після турнікети зламалися і перестали сканувати квитки. "У метро застрягло безліч людей без масок", - стверджує ТСН.
Видання повідомляє, що поліція не реагувала на проблемну ситуацію в метрополітені.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві концерт легендарного італійського тенора Андреа Бочеллі в рамках програми святкування Дня Незалежності закінчився скандалом.
У центрі Києва, біля анонсованого місця проведення концерту, зібралося багато людей, проте охорона і поліція відмовилися пропускати глядачів.
Правоохоронці стверджували, що для допуску на концерт необхідно було пред'явити спеціальне запрошення.
У повідомленні наголошується, що в офіційній програмі заходів зазначено, що концерт безкоштовний, а про будь-які пропуски мова не йшла.