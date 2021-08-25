У Києві концерт до Дня Незалежності закінчився колапсом у метро і страшною тиснявою

У метро утворилися величезні черги після концерту / ТСН

У Києві з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у Національному спортивному комплексі Олімпійський пройшов святковий концерт. День незалежності країни.

Після концерту безліч людей кинулися в метро, проте підземка не змогла впоратися з напливом пасажирів, повідомляє ТСН.

Спочатку на станціях метро утворилися черги, а після турнікети зламалися і не сканували квитки.

За даними видання, спочатку на декількох станціях метро утворилися черги, через те, що працювали тільки одні двері.

Після турнікети зламалися і перестали сканувати квитки. "У метро застрягло безліч людей без масок", - стверджує ТСН.

Реклама

/ ТСН

Видання повідомляє, що поліція не реагувала на проблемну ситуацію в метрополітені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві концерт легендарного італійського тенора Андреа Бочеллі в рамках програми святкування Дня Незалежності закінчився скандалом.

У центрі Києва, біля анонсованого місця проведення концерту, зібралося багато людей, проте охорона і поліція відмовилися пропускати глядачів.

Правоохоронці стверджували, що для допуску на концерт необхідно було пред'явити спеціальне запрошення.

У повідомленні наголошується, що в офіційній програмі заходів зазначено, що концерт безкоштовний, а про будь-які пропуски мова не йшла.