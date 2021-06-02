16 годин у ванні: блогерка вразила результатом несподіваного експерименту

Стали відомі результати експерименту у ванні / УНІАН

Блогерка під ніком Msdanalee провела несподіваний експеримент з тривалим перебуванням в наповненій водою ванній і поділилася результатами.

Дівчина провела у ванні 16 годин після чого повідомила в TikTok про разючі зміни свого тіла.

Зокрема, на опублікованих кадрах Msdanalee показала, як змінилася її шкіра після тривалого перебування у водному середовищі.

Відзначимо, що на ступнях темношкірої блогерки з'явилося безліч зморшок, а шкіра стала біло-сірого кольору.

При цьому шкіра на ступнях змінилася практично до невпізнання.

"Боже мій. Порадьте, як мені швидко повернути свої ноги, будь ласка" – написала блогерка під опублікованим зображенням.

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/ TtikTok.com/@msdanalee

За словами Msdanalee вона провела у ванні рекордний час випадково. У той же час сумніваються, як так сталося, що дівчина випадково провела у ванній до 16 годин?

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