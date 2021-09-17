Один за всіх і всі за одного: козел та півень врятували курку від яструба і стали зірками Мережі

Козел і півень врятували курку від яструба / скріншот

На фермі в нідерландській провінції Гелдерланд стався незвичайний інцидент, в який ніхто напевно б не повірив, якби його не зняли на відео. Хижий яструб напав на курку, але допомога прийшла, звідки не чекали.

На записі видно, як до домашньої птиці, яка мирно розгулює по двору, підлетів яструб – хижак напав на курочку і намагався забрати її з собою. Але в цей момент на допомогу птиці кидається півень. Через частку секунди на місце битви прискакав і дворовий козел.

У підсумку мужні тварини з ферми таки здобули перемогу і відвоювали свою курочку, а хижак полетів. В результаті події курка отримала незначні травми. За словами 59-річного господаря ферми Джаапа Бітса, інші тварини ферми згуртувалися навколо неї, щоб дати їй повністю відновитися.

"Я так пишався тим, що півень і козел кинулися на захист нашої курки. А потім відчув велике полегшення, коли побачив, що вона вижила", – розповів чолов'яга та зазначив, що його кози та індички вже двічі кидалися рятувати курей від нападу диких птахів.

Раніше на відео потрапило епічна ДТП у Києві. На Севастопольській площі пасажири штовхали тролейбус, а він врізався в Nissan, який намагався об'їхати громадський транспорт. Ймовірно тролейбус поламався, і добрі самаритяни вирішили допомогти водієві.

Також вірусним стало відео, на якому одесит врятував пташку від спеки. Небайдужий місцевий житель поливав пернатого водою і обдував, намагаючись привести його до тями.