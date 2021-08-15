Філе ніби "ожило": шматок риби "вистрибував" з духовки під час приготування

Впродовж усього часу приготування риба не припиняла смикатися / скріншот

У Мережу потрапило моторошне відео, на якому шматок шматок риби підстрибує в духовці вгору і вниз так, ніби він живий.

Ролик, опублікований на платформі Reddit, починається з того, що жінка відкриває духовку, в якій смажиться філе. Раптом шматок риби починає смикатися і ніби намагається вистрибнути.

Впродовж усього часу приготування риба не припиняла смикатися. Здається, що вона ожила.

Користувачі соцмереж пояснюють таку "поведінку" мертвої риби тим, що її нервові закінчення на хребті продовжують посилати електричні імпульси до м'язів, що і викликає такі стрибки.

У свою чергу, експерти IFLScience.com зазначають, що дійсно попри те, що мозок і серце риби вже не функціонують, її клітини все ще реагують на подразники — зокрема, на сіль. Тому мертва риба буде продовжувати рухатися, поки не витратить всі свої запаси енергії. Однак, це не означає, що риба жива або відчуває біль.

Як повідомляв Главред, у США спіймали рибу з людським зубами. Кейпкодський карась, він же вівчарка, він же риба-каторжник, він же риба з овечою головою, попався на вудку завзятого місцевого рибалки Натана Мартіна.