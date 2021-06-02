Блогерка, яка громила квартири, намагалася вбити себе: поліцейські дізналися причину

Дівчина-блогер хотіла зістрибнути з одного з мостів Києва.
Блогерка під ніком ttiisshhiinnaa, яка у Києві в компанії молодих людей громила орендоване житло та ображала правоохоронців, рік тому намагалася накласти на себе руки.
Дівчина хотіла зістрибнути з Моста метро, і її врятували співробітники поліції, йдеться на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
У пабліку розміщено відео, на якому зазнято операцію з порятунку дівчини.
Правоохоронцям про спробу суїциду повідомив інтернет-користувач, який в одній із соцмереж побачив стрім дівчини, яка хоче накласти на себе руки.
Поліцейські, що приїхали, заспокоювали дівчину. Один з правоохоронців дізнався, що причина спроби самогубства – кохання.
Діалог правоохоронців з врятованою блогеркою:
Патрульний: "Ну що… любов?".
Дівчина: "Все нормально, так (плаче)".
Патрульний: "Давай ми тебе додому відвеземо, чуєш?".
Дівчина: "Не хочу, не хочу додому. Нікуди не хочу…".
Патрульний: "Ходімо поговоримо… я все розумію".
Дівчина: "Я чотири роки спілкуюсь з хлопцем, а йому на мене…".
Патрульний сказав, що за процедурою необхідно викликати швидку. Дівчина попросила не викликати медиків. Блогерка стверджувала, що просто випила трохи, і їй погано на душі.
Блогерку звуть Марія Семенова, зараз їй 18 років.
Нагадаємо, 1 червня блогерка разом з друзями влаштувала розгром у готелі, розташованому в Шевченківському районі Києва. Правоохоронці з'ясували, що зловмисники, ймовірно, напідпитку, ламали меблі, знімали все на відео та викладали в Інтернет.
Були затримані три особи, 2000, 2001 та 2002 року народження – всі вони жителі Києва. Правоохоронці розпочали провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (Хуліганство).
Блогерка неодноразово ображала поліцейських, які приїхали.
ЗМІ дізналися, що дівчина-блогер також розгромила знімну квартиру, розташовану в житловому комплексі Комфорт Таун.