Блогерка, яка громила квартири, намагалася вбити себе: поліцейські дізналися причину

Блогерка ttiisshhiinnaa рік тому хотіла розпрощатися з життям / Скріншот

Блогерка під ніком ttiisshhiinnaa, яка у Києві в компанії молодих людей громила орендоване житло та ображала правоохоронців, рік тому намагалася накласти на себе руки.

Дівчина хотіла зістрибнути з Моста метро, і її врятували співробітники поліції, йдеться на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

У пабліку розміщено відео, на якому зазнято операцію з порятунку дівчини.

Правоохоронцям про спробу суїциду повідомив інтернет-користувач, який в одній із соцмереж побачив стрім дівчини, яка хоче накласти на себе руки.

Поліцейські, що приїхали, заспокоювали дівчину. Один з правоохоронців дізнався, що причина спроби самогубства – кохання.

Діалог правоохоронців з врятованою блогеркою:

Патрульний: "Ну що… любов?".

Дівчина: "Все нормально, так (плаче)".

Патрульний: "Давай ми тебе додому відвеземо, чуєш?".

Дівчина: "Не хочу, не хочу додому. Нікуди не хочу…".

Патрульний: "Ходімо поговоримо… я все розумію".

Дівчина: "Я чотири роки спілкуюсь з хлопцем, а йому на мене…".

Патрульний сказав, що за процедурою необхідно викликати швидку. Дівчина попросила не викликати медиків. Блогерка стверджувала, що просто випила трохи, і їй погано на душі.

Блогерку звуть Марія Семенова, зараз їй 18 років.

Нагадаємо, 1 червня блогерка разом з друзями влаштувала розгром у готелі, розташованому в Шевченківському районі Києва. Правоохоронці з'ясували, що зловмисники, ймовірно, напідпитку, ламали меблі, знімали все на відео та викладали в Інтернет.

Були затримані три особи, 2000, 2001 та 2002 року народження – всі вони жителі Києва. Правоохоронці розпочали провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (Хуліганство).

Блогерка неодноразово ображала поліцейських, які приїхали.

ЗМІ дізналися, що дівчина-блогер також розгромила знімну квартиру, розташовану в житловому комплексі Комфорт Таун.