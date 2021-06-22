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"До біса НАТО" : у Данії вандали осквернили пам'ятник Шевченку

22 червня 2021, 12:31

Прямо за день до футбольного матчу між Данією і Росією пам'ятник великому українському поетові і художнику був спаплюжений - дивовижний, звичайно, збіг.

Пам'ятник
Пам'ятник /facebook.com/uffe.gardel

У Копенгагені невідомі вандали розмалювали фарбою пам'ятник українському поетові і художнику Тарасу Шевченку. Про це пише місцеве видання Ekstra Bladet.

Інцидент, ймовірно, трапився за день до футбольного матчу між Данією і Росією. Вранці перехожі побачили, що погруддя Тараса Шевченка розмальоване в кольори російського прапора. Крім того, на ньому з'явилися написи "Крим - російський" і "до біса НАТО".

У поліції Копенгагена повідомили, що досі не отримували жодних повідомлень з приводу цього акту вандалізму.

Як відомо, пам'ятник Тарасу Шевченку в Копенгагені відкрили трохи менше десяти років тому-у вересні 2010 року.

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В тимчасово окупованому бойовиками угруповання " ЛНР " місті Луганськ демонтували пам'ятник-барельєф Тарасу Шевченку. Він розташовувався біля захопленої будівлі Луганського національного університету (вузу, колись названого на честь класика української літератури).

Пізніше стало відомо, що кілька днів тому керівництво угруповання "ЛНР" прийняли рішення про перейменування "Луганського національного університету імені Тараса Шевченка" в "Луганський державний педагогічний університет".

У селі Підпечери Тисменицького району Івано-Франківської області пам'ятник поетові Тарасу Шевченку обезголовили місцеві жителі.

пам'ятник Шевченка росіяни
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