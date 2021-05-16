"Крутіше, ніж путлєр'югенд": нові відео "побєдобєсія" в Росії підірвали Мережу

Соцмережу підірвали нові відео російського "побєдобєсія" / Скріншот

Російський фінансист Слава Рабінович опублікував ролик, на якому учні молодшої школи зазняті у радянській військовій формі та зі зброєю у руках, і порівняв РФ з Північною Кореєю. На відео "перещеголяли" так званий "путлєр'югенд".

Блогер на своїй сторінці в Facebook також оприлюднив ролик, на якому в радянській формі зазнято зовсім маленьких дітей.

Нові відео "побєдобєсія" в країні підірвали соцмережу – зібрали сотні різних коментарів, роликами ділилися понад 100 разів.

"Ми – росіяни, з нами – Босх!". Путлєр'югенд до добра не доведе, я гарантую. Але тут навіть крутіше, ніж путлєр'югенд, втім. Вік молодший. Здрастуй, Північна Корея! Що путлєр (президент РФ Володимир Путін – Ред.) робить з нашою країною, це взагалі важко уявити!" – підписав Рабінович ролик зі школярами.

Свіжі ролики "побєдобєсія" в Росії

Відео по-різному прокоментували інтернет-користувачі:

"Ось воно звідки беруться казанські стрілки", – зазначив Fedolyak Vasily.

"Ось якось так і виглядає вона – Північна Корея. Всі в однаковій військовій формі, готові померти за упиря. І це прищеплюється з самого малого дитинства. Вони виростуть і будуть вважати це нормальним тому, що нічого іншого вони в житті своїй не бачили...", – вважає Alexey Litvinov.

"Дісталися вже до дітей. У них дна не існує...", – написав Валерій Довбня.

"Майбутнє гарматне м'ясо. Невже батьки не здогадуються, що чекає на їхніх дітей?" – запитав Vlad Patryshev.

"Все йде за планом, Росія рухається у рай (путінський)", – поділився думкою Roman Bachurskij.

читайте такожУ Криму "путлєр'югенд" штурмував санаторій – блогер"Побєдобєсієм" називають надмірні хвастощі перемогою над нацистською Німеччиною у Великій Вітчизняній війні (22 червня 1941 – 9 травня 1945 рік).

Раніше в Мережі з'являлося багато фото і відео, якими тролили "побєдобєсіє" в Росії.

Нагадаємо, назву "путлєр'югенд" створено за аналогією з гітлер'югенд.

Гітлер'югендом у нацистській Німеччині називали молодіжну організацію, в якій виховували прихильників диктатора Третього рейху Адольфа Гітлера. Членами гітлер'югенду хлопчики ставали у 14 років.

"Путлєр'югендом" називають дітей, яких у Росії, в захопленому Криму та у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" виховують прихильниками Володимира Путіна.