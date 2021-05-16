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"Крутіше, ніж путлєр'югенд": нові відео "побєдобєсія" в Росії підірвали Мережу

16 травня 2021, 09:11

Відомий блогер гарантує, що в РФ "путлєр'югенд" не доведе до добра.

Соцмережу підірвали нові ролики побєдобєсія в РФ
Соцмережу підірвали нові відео російського "побєдобєсія" / Скріншот

Російський фінансист Слава Рабінович опублікував ролик, на якому учні молодшої школи зазняті у радянській військовій формі та зі зброєю у руках, і порівняв РФ з Північною Кореєю. На відео "перещеголяли" так званий "путлєр'югенд".

Блогер на своїй сторінці в Facebook також оприлюднив ролик, на якому в радянській формі зазнято зовсім маленьких дітей.

Нові відео "побєдобєсія" в країні підірвали соцмережу – зібрали сотні різних коментарів, роликами ділилися понад 100 разів.

"Ми – росіяни, з нами – Босх!". Путлєр'югенд до добра не доведе, я гарантую. Але тут навіть крутіше, ніж путлєр'югенд, втім. Вік молодший. Здрастуй, Північна Корея! Що путлєр (президент РФ Володимир Путін – Ред.) робить з нашою країною, це взагалі важко уявити!" – підписав Рабінович ролик зі школярами.

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Свіжі ролики "побєдобєсія" в Росії

Відео по-різному прокоментували інтернет-користувачі:

  • "Ось воно звідки беруться казанські стрілки", – зазначив Fedolyak Vasily.
  • "Ось якось так і виглядає вона – Північна Корея. Всі в однаковій військовій формі, готові померти за упиря. І це прищеплюється з самого малого дитинства. Вони виростуть і будуть вважати це нормальним тому, що нічого іншого вони в житті своїй не бачили...", – вважає Alexey Litvinov.
  • "Дісталися вже до дітей. У них дна не існує...", – написав Валерій Довбня.
  • "Майбутнє гарматне м'ясо. Невже батьки не здогадуються, що чекає на їхніх дітей?" – запитав Vlad Patryshev.
  • "Все йде за планом, Росія рухається у рай (путінський)", – поділився думкою Roman Bachurskij.

читайте такожУ Криму "путлєр'югенд" штурмував санаторій – блогер"Побєдобєсієм" називають надмірні хвастощі перемогою над нацистською Німеччиною у Великій Вітчизняній війні (22 червня 1941 – 9 травня 1945 рік).

Раніше в Мережі з'являлося багато фото і відео, якими тролили "побєдобєсіє" в Росії.

Нагадаємо, назву "путлєр'югенд" створено за аналогією з гітлер'югенд.

Гітлер'югендом у нацистській Німеччині називали молодіжну організацію, в якій виховували прихильників диктатора Третього рейху Адольфа Гітлера. Членами гітлер'югенду хлопчики ставали у 14 років.

"Путлєр'югендом" називають дітей, яких у Росії, в захопленому Криму та у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" виховують прихильниками Володимира Путіна.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

новини Росії Володимир Путін Слава Рабінович
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