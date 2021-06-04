Мати - місцева, батько - примат: в Анголі знайшли "сина шимпанзе і жінки"

Аугусто Дембо - нібито син шимпанзе і жінки / Africa Daily News

12-річний Аугусто Дембо з Луанди (Ангола, Африка) стверджує, що його біологічний батько-шимпанзе. Як повідомляє місцевий портал Africa Daily News, саме так хлопцеві говорила його мати.

Зараз генетичний склад тіла Дембо оскаржують експерти.Така увага до дитини почалася після того, коли його мати нібито зізналася йому в тому, що він є результатом сексу між нею і шимпанзе.

У виданні зазначають, що, імовірно, жінка мала зв'язок з самцем шимпанзе, яка тривала кілька років, поки вона працювала офіцером з охорони навколишнього середовища і природи в Національному парку камеї.

Після того, як історія була опублікована в місцевій газеті, хлопчик став знаменитим. До місця його проживання потягнулися натовпи шанувальників, які бажають не тільки подивитися на унікальну дитину, а й надати йому матеріальну допомогу.

Як каже фахівець муніципальної лікарні Луанди Антоніо Мендес, сексуальні відносини між людьми і шимпанзе досить поширені в цьому регіоні. Але це перший раз, коли жінка повідомила про вагітність.

Президент Анголи Жуан Лоренсу вже назвав хлопчика "ангольським диво-дитиною", а також" знаком від Бога "і"свідченням величі Республіки Ангола".

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