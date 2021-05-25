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Міністр втомився: у Нідерландах топ-чиновник пішов у відпустку на 3 місяці

25 травня 2021, 13:18
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Уряд вже побажав ван'т Вауту успішно відновитися.

У Нідерландах топ-чиновник пішов у відпустку на 3 місяці
У Нідерландах топ-чиновник пішов у відпустку на 3 місяці / 1zoom.ru

У Нідерландах міністр економіки і кліматичної політики Бас ван'т Ваут пішов у відпустку мінімум на три місяці. Причиною такого тривалого відпочинку стало вигоряння на роботі.

Уряд вже побажав ван'т Вауту успішно відновитися.

Як йдеться в повідомленні уряду Нідерландів, обов'язки ван'т Ваута виконуватиме нинішній міністр закордонних справ Стеф Блок, а посада Блоку тимчасово перейде міністру іноземної торгівлі та співробітництва з розвитку Сігріду Каагу.

Додатково в міністерстві економіки та кліматичної політики створять посаду державного секретаря.

Раніше психологи розповіли, як уникнути емоційного вигорання. Фахівці дали кілька порад тим людям, хто не хоче постраждати від емоційного вигорання.

Нидерланды
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