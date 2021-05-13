На Дніпропетровщині "полковник ФСБ" погрожував підірвати будинок: названо ім'я "мінера"

У Кривому Розі затримано "полковника ФСБ" / УНІАН

У Кривому Розі Дніпропетровської області п'яний чоловік заявив, що є полковником Федеральної служби безпеки Росії, і погрожував підірвати багатоквартирний будинок, розташований на вул. Уфимській.

"Підривника" затримано, його відправили у відділення поліції, поділився у своєму Telegram-каналі журналіст Олег Єрмолинський.

За відомостями журналіста, зловмисник працює водієм на гірничо-збагачувальному комбінаті, його ім'я – Сергій.

"...Під час затримання самопроголошений "полковник" навіть спробував накинутися на одного з інспекторів", – додав Єрмолинський.

У Кривому Розі затримали "полковника ФСБ" / t.me/ermolinskiy_news

"Підривника" затримали на вул. Рибасово біля магазину Україна, пише one.kr.ua. "Замінований" зловмисником будинок знаходиться навпроти магазину.

У Кривому Розі поліцейські затримали "полковника ФСБ" / one.kr.ua

Нагадаємо, в Україні передбачено кримінальну відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування. У Кримінальному кодексі є стаття 259 – Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

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