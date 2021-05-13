УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Життя

На суді над Медведчуком Рабінович показав усім "фак" на камеру

13 травня 2021, 13:41

Підтримати Медведчука на судове засідання з'явилися його найближчі соратники: Вадим Рабінович, Ілля Ківа і Ренат Кузьмін.

На суді над Медведчуком Рабінович показав усім фак на камеру
На суді над Медведчуком Рабінович показав усім фак на камеру

Суд над Віктором Медведчуком, пряма трансляція якого вже доступна онлайн, обростає новими скандалами.

Нардепа і голову політради партії Опозиційна платформа – За життя Віктора Медведчука звинувачують державній зраді. Підтримати його на судове засідання з'явилися його найближчі соратники: Вадим Рабінович, Ілля Ківа і Ренат Кузьмін.

Під час онлайн-трансляції Вадим Рабінович показав смачний фак прямо в камеру суду. Так Рабінович відповів усім, хто хоче, щоб Медведчука посадили.

Фото інциденту опублікувало видання Страна (саме фото дивіться нижче).

Нагадаємо, прокуратура вимагала арешту Медведчука і пропонувала альтернативу триманню під вартою – внесення застави в сумі 300 млн 930 гривень.

На суді над Медведчуком Рабінович показав усім фак на камеру
На суді над Медведчуком Рабінович показав усім фак на камеру / Страна

Справа Медведчука: новини

  • Правоохоронці стверджують, що нардеп вступив у змову з Росією для видобутку нафти і газу в Чорному морі, передавав РФ Відомості про секретний військовий підрозділ української армії і причетний до створення організації "Промінь", головна мета якої – стати структурою впливу на Україну за допомогою трудових мігрантів.
  • Кум Володимира Путіна відкинув усі звинувачення.
  • У лютому Рада національної безпеки і оборони вирішив запровадити санкції проти Медведчука і його дружини – телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції були накладені на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.

Вадим Рабинович Віктор Медведчук новини України
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Як приготувати найсмачніший торт Спартак: покроковий простий рецептЯк приготувати найсмачніший торт Спартак: покроковий простий рецепт Тіна Кароль відповіла на особисте питання про чоловіків і стосункиТіна Кароль відповіла на особисте питання про чоловіків і стосунки П'ять речей, які кардіологи роблять кожен день для захисту серцяП'ять речей, які кардіологи роблять кожен день для захисту серця Діма Комаров вперше розкрив закулісні подробиці нового проєктуДіма Комаров вперше розкрив закулісні подробиці нового проєкту Страсний тиждень Великого посту 2021: що в які дні робитиСтрасний тиждень Великого посту 2021: що в які дні робити

Останні новини

05:23
У ДПСУ припустили напад Росії на Україну і розкрили план у відповідь
05:02
Як привітати з Днем фрілансера 14 травня: привітання та листівки Відео
04:49
Вчені розповіли, яка речовина потрібна для нормальної роботи серця Відео
04:45
Політик попередив Україну про небезпеку і назвав сценарії удару по Росії Відео
04:26
Чим закінчиться конфлікт Ізраїлю і Палестини: експерт дав прогноз Відео
Реклама
03:49
Астролог: завдання Навального – розібрати Росію на запчастини
03:02
Експерт пояснив, кому в Білорусі вигідна смерть Лукашенка Відео
02:16
Співачка Глюкоза в прозорій білизні спокусливо показала квіточку
01:37
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 14 травня 2021 року: загрози, і як не згоріти від сорому Відео
00:55
Як привітати з Днем ангела Тамари 2021: привітання, листівки
00:19
Вірусолог розгромила страшилку щодо індійського штаму COVID-19: чи загрожує Україні "чорний грибок" Відео
13 травня, четвер
23:51
"Деградація і недоумство": лідер путінської партії образив владу України через Медведчука Відео
22:56
Колишня солістка гурту "Тату" рветься до Держдуми та переживає за жінок Відео
22:28
Макаревич висловився чий борщ та порівняв його з польською горілкою
22:27
Чому окремо потрібно лікувати постковидний синдром - відповідь медиків Відео
22:09
"Якщо буде рак, я не здивуюся": лікар розповіла про один з видів паління Відео
22:08
ОБСЄ б'є на сполох через дії Путіна в анексованому Криму Відео
22:03
Вбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі Медведчука Погляд
21:47
Які симптоми у "нерозпізнаного" серцевого нападу: лікар дав відповідь Відео
21:40
Динамо обіграло Зорю і завоювало Кубок України Фото
Реклама
21:35
У столичному метрополітені відреагували на обшуки Відео
21:27
Байден зробив заяву щодо ситуації з Росією і Colonial Pipeline Відео
20:54
Справа Медведчука: суд обрав куму Путіна запобіжний захід
20:48
Казанський вбивця холоднокровно розповів, як "цілився дітям у голови" Відео
20:45
Речі, які змушують жінок після 40 років почуватися старими Відео
20:34
У Зеленського оголосили Росії, Франції та Німеччини про ініціативу щодо Донбасу Відео
20:25
Названо найпопулярніші сайти серед українців: інфографіка
20:18
Статистика смертей від коронавірусу: вчені накинулися на МОЗ зі звинуваченнями Відео
19:55
Військові аташе США прибули на Донбас і зафіксували присутність військ Росії - штаб ООС Відео
19:52
В офіси київського метро і Київпастрансу прокуратура прийшла з обшуками Відео
19:43
У МОЗ озвучили вартість однієї дози COVID-вакцини
19:26
Ubisoft розкрила релізне вікно очікуваної геймерами гри Far Cry 6 Відео
19:14
ЗМІ дізналися про плани США і Росії на зустріч Байдена і Путіна Відео
19:07
У Кабміні зізналися, як українців обманюють із землею Відео
19:00
Експерт розповів, чи варто побоюватися нового вибуху на Чорнобильській АЕС
18:57
Позитив розкрив сімейний стан після розлучення з подругою Каменських
18:35
День святих жон-мироносиць 2021: коли відзначають День дружини
18:33
В EGS безплатно роздають стильну пригодницьку гру з 93% позитивних оглядів Відео
18:30
Диво з див: почали "воскресати" бджоли, що загинули у вантажівці Укрпошти Відео
18:29
На Херсонщині здійснив екстрену посадку вертоліт із Разумковим
Реклама
17:51
Шведські генерали пригрозили Росії своєю військовою силою Відео
17:49
У Кличка оголосили про умови підвищення тарифів на проїзд у Києві Відео
17:30
Експерт передрік, чим кінчить"хуліганка " Alyona Alyona після отримання премії Yuna
17:27
Нова фігурка Цірі з "Відьмака 3" з'явилася в магазині розробників гри Фото Відео
16:45
"Халк побився з дементорами": чоловік повністю розгромив купе в поїзді на Трускавець Відео
16:37
Суд над Медведчуком Кива "скрасив" скандалами: завадила "ж*па" Відео
16:37
Поліція Миколаєва виявила тіло зниклого бізнесмена Олега Полякова
16:35
Компанія Sony анонсувала нові кольори для контролера DualSense Відео
16:02
Гола Alyona Alyona викликала фурор новою провокацією
15:56
Дитяча лікарня в Дніпрі перетвориться на медзаклад європейського рівня
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти