На суді над Медведчуком Рабінович показав усім фак на камеру

Суд над Віктором Медведчуком, пряма трансляція якого вже доступна онлайн, обростає новими скандалами.

Нардепа і голову політради партії Опозиційна платформа – За життя Віктора Медведчука звинувачують державній зраді. Підтримати його на судове засідання з'явилися його найближчі соратники: Вадим Рабінович, Ілля Ківа і Ренат Кузьмін.

Під час онлайн-трансляції Вадим Рабінович показав смачний фак прямо в камеру суду. Так Рабінович відповів усім, хто хоче, щоб Медведчука посадили.

Фото інциденту опублікувало видання Страна (саме фото дивіться нижче).

Нагадаємо, прокуратура вимагала арешту Медведчука і пропонувала альтернативу триманню під вартою – внесення застави в сумі 300 млн 930 гривень.

На суді над Медведчуком Рабінович показав усім фак на камеру / Страна

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