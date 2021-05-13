На суді над Медведчуком Рабінович показав усім "фак" на камеру

Підтримати Медведчука на судове засідання з'явилися його найближчі соратники: Вадим Рабінович, Ілля Ківа і Ренат Кузьмін.
Суд над Віктором Медведчуком, пряма трансляція якого вже доступна онлайн, обростає новими скандалами.
Нардепа і голову політради партії Опозиційна платформа – За життя Віктора Медведчука звинувачують державній зраді. Підтримати його на судове засідання з'явилися його найближчі соратники: Вадим Рабінович, Ілля Ківа і Ренат Кузьмін.
Під час онлайн-трансляції Вадим Рабінович показав смачний фак прямо в камеру суду. Так Рабінович відповів усім, хто хоче, щоб Медведчука посадили.
Фото інциденту опублікувало видання Страна (саме фото дивіться нижче).
Нагадаємо, прокуратура вимагала арешту Медведчука і пропонувала альтернативу триманню під вартою – внесення застави в сумі 300 млн 930 гривень.
Справа Медведчука: новини
- Правоохоронці стверджують, що нардеп вступив у змову з Росією для видобутку нафти і газу в Чорному морі, передавав РФ Відомості про секретний військовий підрозділ української армії і причетний до створення організації "Промінь", головна мета якої – стати структурою впливу на Україну за допомогою трудових мігрантів.
- Кум Володимира Путіна відкинув усі звинувачення.
- У лютому Рада національної безпеки і оборони вирішив запровадити санкції проти Медведчука і його дружини – телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції були накладені на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.
Автор: Діана Бєловодська