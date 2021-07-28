Невисима спека і неймовірні повені: чому Україну і світ трясе від катаклізмів

Чому Україну і світ трясе від катаклізмів/ ua.depositphotos.com

Погода в Україні та світі щороку все більше дивує людей - температура повітря продовжує підніматися, зливи регулярно призводять до повеней, а про звичні календарні часи категорично зрушилися. Як повідомляє портал ТСН з посиланням на експертів, причина в тому, що планета стрясається в пароксизмах кліматичної кризи.

З урахуванням нинішньої ситуації, кажуть фахівці, і українцям, і іншим жителям Землі тільки потрібно готуватися до більш небезпечних катаклізмів в майбутні десятиліття. Наприклад, заступник виконавчого директора Програми ООН з навколишнього середовища Джойс Мсуя вважає, що пандемія COVID-19 стала попередженням про те, що ситуація може ще більше погіршитися, якщо земляни не змінять свою поведінку.

Попереджають вчені і про більшу кількість небезпечних хвороб, таких як малярія і лихоманка Денге, оскільки комарі, які переносять збудник, зможуть жити на великих територіях. Більш поширеною стане і алергія, тому що через зміни клімату періоди цвітіння рослин подовжуються, що збільшує кількість пилку.

Крім того, вплив кліматичних змін може порушувати ряд прав людини — від прав на воду і їжу, до прав на належне житло. Наприклад, жителі Маршаллових островів в Тихому океані вже зараз регулярно страждають від повеней, які руйнують їхні будинки і позбавляють їх можливості до існування.

Підвищення температури впливає і на врожайність. Вже зараз в Україні заморозки і дощі навесні, а після − безжальна спека влітку знищили урожай фруктів і ягід. Ті ж, що залишилися, продають за захмарними цінами. І така тенденція, попереджають експерти, буде тільки посилюватися. Що і призведе до недоїдання, а після − до серйозних проблем зі здоров'ям.

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Нагадаємо, раніше астропсихолог Валентина Віттрок говорила - в тому, що на багато країн Землі влітку 2021 року обрушилися природні катастрофи - повені, великі зливи, шторми і урагани– винна "вісь катастроф" – зіткнення місячних вузлів, Північного і Південного.

І воно позначає уявне протистояння двох злих і нерухомих зірок – Альдебарана і Антареса, які знаходяться в сузір'ях Тельця і Скорпіона.