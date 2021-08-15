Відлюдник-дроворуб повернувся в суспільство після 30 років дикого життя в лісі / скріншот з відео

У штаті Нью-Гемпшир (США) до людей повернувся 81-річний відлюдник Девід Лідстоун, який майже три десятки років жив у лісовій хатині. Про це повідомляє Associated Press.

Колишній Лісоруб Девід Лідстоун вів відокремлене життя з 1994 року. Вони з дружиною побудували хатину в лісі і самі забезпечували себе всім необхідним: вирощували овочі та фрукти, розводили курей, тримали бджіл. Електрику вони отримували від сонячних батарей, встановлених на даху будинку. Однак після розлучення з дружиною Лідстоун залишився один в хатині.

Власник землі, на якій стоїть ліс, кілька років намагався вигнати Лідстоуна. У 2017 році суд підтримав його і наказав, щоб він покинув хатину. Той відмовився і 4 серпня був узятий під варту. Поки він перебував під арештом, хатина згоріла. Пожежники не виключають навмисного підпалу, однак є варіант і випадкового загоряння, яке сталося при спробі демонтажу.

Після пожежі Лідстоун вийшов на свободу.

"Навряд чи я зможу знову стати відлюдником, тому що суспільство не дозволить можливо, речі, яких я намагався уникнути, і є те, в чому я найбільше потребував свого життя", ‒ заявив він.

Реклама

читайте такожПсихологи довели, що відлюдники є більш творчими людьми

Нагадаємо, раніше в Японії літнього чоловіка-відлюдника Масафумі Нагасакі, який прожив на острові Сотопанарі на самоті оголеним близько трьох десятків років, силою повернули в цивілізацію.

Нагасакі відправили під спостереження медиків в будинку престарілих в місті Ісігакі, який розташований за 60 кілометрів від острова.