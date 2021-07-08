Прикордонники спіймали чоловіка, який ховав вантаж наркотиків у бороді / скріншот з відео

На митному пункті "Гоптівка"(Харківська область) українські прикордонники запобігли спробі перевезти наркотики з України до Росії. Про це повідомляють представники Держприкордонслужби.

Під час перевірки автобуса, який прямував на територію РФ, від одного з пасажирів, громадянина України, службовий собака відчув специфічний запах.

Після особистого огляду прикордонники відчули в бороді 32-річного чоловіка згорток з марихуаною. За словами пасажира, він намагався перевезти наркотики для особистого вживання в Росії.

Прикордонники вже поінформували уповноважені органи, які і визначать, чи є вилучена речовина наркотичною.

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Нагадаємо, раніше в місті Лубни в Полтавській області дві пенсіонерки організували наркобізнес і поширювали психотропні речовини серед місцевих наркозалежних людей.

В одному з банків на ім'я однієї з них був відкритий рахунок на суму близько 660 тисяч гривень.

Санкції відповідних статей КК передбачають до 12 років тюремного ув'язнення для пенсіонерок.