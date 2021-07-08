УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Життя

Прикордонники спіймали чоловіка, який ховав вантаж наркотиків у бороді

8 липня 2021, 14:17

За словами пасажира, таким екстравагантним чином він намагався перевезти наркотики для того, щоб надалі особисто їх вжити в Російській Федерації.

121212
Прикордонники спіймали чоловіка, який ховав вантаж наркотиків у бороді / скріншот з відео

На митному пункті "Гоптівка"(Харківська область) українські прикордонники запобігли спробі перевезти наркотики з України до Росії. Про це повідомляють представники Держприкордонслужби.

Під час перевірки автобуса, який прямував на територію РФ, від одного з пасажирів, громадянина України, службовий собака відчув специфічний запах.

Після особистого огляду прикордонники відчули в бороді 32-річного чоловіка згорток з марихуаною. За словами пасажира, він намагався перевезти наркотики для особистого вживання в Росії.

Прикордонники вже поінформували уповноважені органи, які і визначать, чи є вилучена речовина наркотичною.

читайте такожУ Львові дівчина під наркотиками скоїла ДТП і втекла

Реклама

Нагадаємо, раніше в місті Лубни в Полтавській області дві пенсіонерки організували наркобізнес і поширювали психотропні речовини серед місцевих наркозалежних людей.

В одному з банків на ім'я однієї з них був відкритий рахунок на суму близько 660 тисяч гривень.

Санкції відповідних статей КК передбачають до 12 років тюремного ув'язнення для пенсіонерок.

наркотики марихуана митниця новини України
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Чому я сильно пітнію: про що намагається сказати ваше тілоЧому я сильно пітнію: про що намагається сказати ваше тіло Календар магнітних бур на липень 2021: коли вдарить по голові найсильнішеКалендар магнітних бур на липень 2021: коли вдарить по голові найсильніше Лікар пояснив, як найкраще зберігати хліб вдома: ідеальний спосібЛікар пояснив, як найкраще зберігати хліб вдома: ідеальний спосіб Спека повертається: українців попередили готуватися до нової аномаліїСпека повертається: українців попередили готуватися до нової аномалії Знак Зодіаку Стрілець – дати, головні риси, хвороби та найкращі супутники життяЗнак Зодіаку Стрілець – дати, головні риси, хвороби та найкращі супутники життя

Останні новини

17:21

В Україні перепризначили субсидії: хто тепер не отримає допомогу

17:11

На Черкащині чоловік зґвалтував, вбив пенсіонерку та спалив її будинок Відео

16:54

Маскарад 2 сезон - Юрія Горбунова замінив інший ведучий

16:49

Пошкоджений відрізок траси Київ-Одеса відремонтують до 3 серпня - Кубраков

16:38

Українців чекають додаткові вихідні: Кабмін перенесе робочі дні Відео

Реклама
16:36

Небезпека тиску на Україну: у Зеленського заявили про вирішення проблеми СП-2 на зустрічі з Байденом Відео

16:31

У Мережі з'явилися перші відгуки на фільм Загін самогубців 2

16:11

Любовний гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня для кожного знака Зодіаку Відео

15:58

Скільки пити води, коли пекло на вулиці: лікарі дали відповідь Відео

15:44

Контрудар проти гібридних загроз: Німеччина і Литва стягнули війська до кордонів Білорусі

15:41

Що потрібно їсти, щоб старіти швидше: три продукти Відео

15:34

З квартири жахливо смерділо: у Кам'янському психічно хвора жінка жила з трупом матері, що розкладається Відео

15:28

"Купити мінералку та втратити око": львів'янин ледь не залишився інвалідом через пляшку води

15:27

Найсмачніша закуска в світі: рулетики з огірків Відео

15:12

Шлях до хаосу і бунтів: чого чекати від нового керівника МВС Погляд

15:10

На Україну очікує похолодання: синоптик попередила про різку зміну погоди Відео

14:55

Холостячка Злала Огневич представила жаркий кліп на пісню Мій назавжди Відео

14:51

Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята

14:50

Курбан-байрам 2021: якого числа, що за свято, традиції Відео

14:45

Стаття Путіна про Україну на "озброєнні" армії Росії: у Кремлі пояснили ситуацію Відео

Реклама
14:44

Про що думає мозок, поки ми спимо: вчені дали відповідь Відео

14:42

З жовтня пенсіонери отримають додаткові гроші: Шмигаль пояснив, хто і скільки

14:38

"Вам тут не раді": ультрас Динамо поглумилися над емблемою Шахтаря в серці Києва

14:35

Як відстрочити Альцгеймера на 5 років: вчені назвали гру, яку знає кожен Відео

14:32

Найгірший сценарій для України: Ляшко попередив про новий спалах COVID-19 Відео

14:19

Лікарі назвали суші, які вважаються здоровими: від інших варто відмовитися Відео

13:58

500 днів "Великого будівництва" Зеленського: експерт назвав результати

13:48

Битва з РФ і національний опір: в Україні з'явиться тероборона і зросте чисельність ЗСУ Відео

13:42

Jerry Heil і Анна Трінчер випустили спільну пісню Плакса Відео

13:40

У Києві на Трухановому острові Комунальник косив пісок на схилі Відео

13:21

Індійський штам коронавірусу: ключові відмінності Відео

12:54

"Звучить бридко": у Києві блогерка влипла в скандал через українську мову

12:45

Фронтмен Maneskin Даміано Давид знявся в одній білизні у кліпі I wanna be your slave Відео

12:39

Монастирський - новий глава МВС: Верховна Рада призначила заміну Авакову Відео

12:30

В уряді назвали мінімальну вартість гектара української землі Відео

12:21

У моду на літо 2021 увірвалися романтичні літні комбінезони Відео

12:05

Бійка в Раді: нардепи пустили в хід кулаки прямо в залі засідань Відео

11:46

Найдорожча оренда однокімнатної квартири в Києві: як виглядає житло за $2 тис. місяць Фото

11:44

Розжарить, як на "африканській сковорідці": українців попередили про пекло під +40° Відео

11:31

Що викликає запор? Два напої, яких слід уникати Відео

Реклама
11:20

Місячний гороскоп на 19-25 липня: ймовірність зрад, сімейний день і Повний місяць

11:13

У Кабміні пообіцяли українцям 2 мільйони доз американської COVID-вакцини Moderna і назвали терміни Відео

11:09

Побиття маленької дівчинки і смерть її батька: нові деталі моторошної історії під Дніпром Відео

11:07

Шмигаль назвав чотири країни ЄС, які визнали українські COVID-сертифікати Відео

10:43

Зламаний ніс і вибиті зуби: у Дніпрі правозахисниця розповіла про жорстокий напад Відео

10:18

Топменеджер з України побив дитину і влаштував п'яний дебош у Туреччині

09:34

Частину Європи залило та затопило: кількість жертв зросла до 81 людини Фото Відео

09:28

"Батьки-ублю*ки": стало відомо про покарання для чиновниці з Черкас, яка нахамила українцям Відео

09:00

Набули чинності нові норми мовного закону: що змінилося

08:41

У центрі Києва перехожі жорстко відгамселили ексгібіціоніста Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти