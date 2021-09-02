З'явилася на світ старою: африканка народила дитину з рідкісною мутацією

Лікарі навіть не встигли на пологи / Фото: Newsflash

У місті Південно-Африканської Республіки Лібод жінка народила дитину з рідкісною генною мутацією. Лікарі виявили у новонародженої синдром Гетчінсона-Гілфорда, який викликає зміни шкіри та внутрішніх органів, обумовлені передчасним старінням організму.

Як тільки відчула перейми, 20-річна африканка викликала швидку, але лікарям не вдалося приїхати вчасно. У підсумку пологи довелося приймати бабусі, пише Dailystar.

фото: Newsflash

Жінок здивувала не тільки зовнішність новонародженої, але і той факт, що вона не плакала під час появи на світ. Дівчинка народилася з деформованими руками та зморшкуватою шкірою, вона і її мати були доставлені в лікарню.

Що за хвороба?

Медики поставили маляті невтішний діагноз-синдром Гетчінсона-Гілфорда або прогерія - невиліковна мутація гена. Всього ця хвороба була зафіксована у 350 дітей у всьому світі, а її симптоми часто проявляються на першому році життя. Люди, хворі на прогерію, зазвичай вмирають в підлітковому віці від серйозних серцево-судинних ускладнень.