УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Життя

З'явилася на світ старою: африканка народила дитину з рідкісною мутацією

2 вересня 2021, 18:13
Прослухати новину
Зупинити

Лікарі вже поставили дівчинці невтішний діагноз.

false
Лікарі навіть не встигли на пологи / Фото: Newsflash

У місті Південно-Африканської Республіки Лібод жінка народила дитину з рідкісною генною мутацією. Лікарі виявили у новонародженої синдром Гетчінсона-Гілфорда, який викликає зміни шкіри та внутрішніх органів, обумовлені передчасним старінням організму.

Як тільки відчула перейми, 20-річна африканка викликала швидку, але лікарям не вдалося приїхати вчасно. У підсумку пологи довелося приймати бабусі, пише Dailystar.

false
фото: Newsflash

Жінок здивувала не тільки зовнішність новонародженої, але і той факт, що вона не плакала під час появи на світ. Дівчинка народилася з деформованими руками та зморшкуватою шкірою, вона і її мати були доставлені в лікарню.

Що за хвороба?

Медики поставили маляті невтішний діагноз-синдром Гетчінсона-Гілфорда або прогерія - невиліковна мутація гена. Всього ця хвороба була зафіксована у 350 дітей у всьому світі, а її симптоми часто проявляються на першому році життя. Люди, хворі на прогерію, зазвичай вмирають в підлітковому віці від серйозних серцево-судинних ускладнень.

Раніше ми писали про 7-річну Шилу Медісон з австралійського Мельбурна, яка має унікальне генетичне захворювання "синдром нечесаного волосся". Таких людей, як Шила, всього близько сотні у світі.

Автор: Сергій Кущ
viber
заболевание Південна Африка
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Настя Каменських без ліфчика спокусливо засвітила груди в напівпрозорому вбранніНастя Каменських без ліфчика спокусливо засвітила груди в напівпрозорому вбранні Фінансовий гороскоп на тиждень 30 серпня - 5 вересня: обман, подарунок або матеріальні труднощіФінансовий гороскоп на тиждень 30 серпня - 5 вересня: обман, подарунок або матеріальні труднощі В Одесі дно моря вкрилося незвичайними "ртутними" кулькамиВ Одесі дно моря вкрилося незвичайними "ртутними" кульками Відновлення запасів і держрегулювання "на коліні": якими будуть ціни на АЗСВідновлення запасів і держрегулювання "на коліні": якими будуть ціни на АЗС Виявлена нова побочка від вакцини Pfizer - вченіВиявлена нова побочка від вакцини Pfizer - вчені

Останні новини

11:55

Експерт пояснив українцям, чим небезпечна накопичувальна пенсійна система

11:48

У МОЗ попередили про перехід України в "жовту" зону карантину: всі обмеження Відео

11:38

Локдаун повинен бути для всіх: учений виступив проти привілеїв для вакцинованих від COVID-19 Відео

11:37

"Дружбі" Києва та Москви прийшов кінець: у столиці демонтували багатостраждальний пам'ятник

11:24

Злата Огневич розкрила, як шоу Холостячка змінила її особисте життя

Реклама
11:21

В одній з гімназій Києва отруїлися майже 200 дітей, злягли й деякі батьки Відео

11:19

Сусіди жбурнули недопалок і запалав балкон: у Дніпрі пожежники з вогню врятували сплячу жінку

11:01

Під Харковом голова батьківського комітету пропила гроші на ремонт дитсадка

10:58

Українцям пообіцяли друге бабине літо і порадували швидким потеплінням Відео

10:55

Святкували День знань: на Івано-Франківщині масове отруєння дітей

10:55

З'явився перший кадр з Аквамена-2 з новим костюмом головного героя

10:37

Учасниця прийшла на Танці з зірками з травмою і всупереч закликам лікарів Відео

10:32

Зґвалтував 7-річну внучку співмешканки: під Запоріжжям люди загрожують іноземцю самосудом

10:22

Копи забили до смерті у витверезнику: розкрито хронологію загибелі українця в Польщі Відео

09:56

Локдауну не уникнути, Україна буде "червоною" не раніше листопада - МОЗ Відео

09:42

"Кричить і заважає спати": в Одесі чоловік ночами виганяє з квартири дружину з грудним сином

09:27

У Зеленського готують зміни до Конституції України: Стефанчук розкрив деталі Відео

09:19

У Черкасах помер 7-річний Андрійко, закатований в будинку у бабусі Відео

08:49

Українцям підвищать пенсії: Шмигаль розповів, кому чекати надбавки Відео

08:23

Коронавірус в Україні 6 вересня: кількість жертв перетнула нову "червону" лінію Відео

Реклама
08:12

Яхти і сноубординг: в Мережу злили фото з розкішного відпочинку дочки ватажка "ДНР" в ОАЕ Відео

07:48

Літо в Україну ще повернеться: синоптик уточнив прогноз погоди на тиждень Відео

07:45

Зеленський повинен політично поховати "Мінськ-2" Погляд

07:10

Що відбувається з вашим тілом, коли ви починаєте присідати Відео

07:07

Почали відмовляти всі органи: з'явилися нові дані про стан 7-річного Андрійка з Черкас Відео

06:29

Долар по 28, зростання інфляції і газова війна з РФ: як економіка може реагувати на протести Погляд

06:02

У моду на осінь-зиму 2021 2022 повернулися незвичайні штани, які можна носити з сукнею Фото Відео

05:28

Військовий експерт пояснив, що стримує РФ від широкомасштабного наступу на Україну

05:02

Топ-3 простих та ефективних вправ для красивої постави: відео тренування Відео

04:22

Агент ФСБ у Києві: в Bellingcat знайшли несподіваний слід у справі про вбивство Шишова Відео

03:50

Оточення Горбачова повідало головну причину розпаду СРСР Відео

03:02

Дієтологи назвали головні помилки тих, хто худне Відео

02:16

Прикмети на 7 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

01:37

Поб'є всі температурні рекорди: метеорологи розповіли, якою в Україні буде погода в жовтні Відео

00:51

Чи дійсно замінники цукру такі некалорійні: експерт розклав все по полицях

00:19

Гороскоп на 6 вересня для всіх знаків Зодіаку: несподівані пропозиції або інтриги недругів Відео

05 вересня, неділя
23:58

Просиділа під замком 3 місяці: у Харкові від власної матері врятували школярку

23:21

"Ми не ховаємося, а ось вони знаходять відмовки": Кулеба "проїхався" по РФ через зустріч президентів Відео

22:58

Попросив одягнути маску: в Одесі пара неадекватів побила касира АТБ

22:27

Байден приїде в Україну: Кулеба розповів про візит президента США Відео

Реклама
21:56

"На очах у дітей": таліби по-звірячому вбили вагітну жінку Відео

21:36

Кліматологи розповіли, як українцям врятуватися від апокаліпсису Відео

21:21

Скоїв ДТП та розпочав стрілянину: водій BMW влаштував п'яний дебош на Одещині

21:09

Перша ракетка України сенсаційно вийшла до чвертьфіналу US Open

20:53

Настає нова пандемія: в Індії зафіксували спалах небезпечної інфекції, є жертви Відео

20:34

У Гвінеї стався військовий переворот: президент затриманий, а уряд – розпущено Відео

20:19

У моду на осінь-зиму 2021 2022 прийшла приголомшлива стрижка повітряний боб у стилі 70-х Фото

20:18

На Київщині вибухнув завод: є постраждалі

20:08

Гороскоп на 5 вересня для всіх знаків Зодіаку: обман, грошові надходження або несподівана зустріч Відео

20:00

"Останній альбом": Іглесіас заявив про закінчення кар'єри Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти