Художник у Італії заробив 15 тисяч євро, продавши невидиму скульптуру

Сальваторе Гаран стверджує, що порожнеча - це простір, сповнений енергією / Con Sinov / Twitter

У Італії на аукціоні Art-Rite за 15 тисяч євро була продана невидима скульптура італійського художника Сальваторе Гарана. Витвір мистецтва з повітря називається "Я є". Для того, щоб покупець зміг довести свою покупку, йому вручили спеціальний сертифікат. Сам художник вважає, що порожнеча є простором, сповненим з енергії.

Як повідомляє Italy 24 News, його авторську роботу можна помістити виключно в приватному будинку. Для цього треба вибрати простір 1,5 х 1,5 метра.

За словами самого художника, невидима скульптура за 15 тисяч євро, існування якої, схоже, підтверджує виключно сертифікат, є простором, сповненим енергії.

"І навіть якщо ми його (простір) спустошимо і нічого не залишиться, згідно з принципом невизначеності Гейзенберга, ніщо не має ваги. Тому він володіє енергією, яка конденсується і перетворюється в частинки, коротко кажучи, в нас", - філософськи пояснив ситуацію Гаран.читайте такожПродай собаку - сплати борги: в Україні з'явилися несподівані лоти на аукціоні

Що цікаво, це вже не перша "скульптура" художника. У лютому минулого року Гаран на площі в Мілані продавав інший продукт своєї творчості - роботу Будда в спогляданні.

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