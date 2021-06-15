Намагалися зґвалтувати - ледве втекла: в Індії українка потрапила в скандал з вбивством борця

В Індії Українка потрапила в скандал з вбивством борця / Reuters

В Індійському мегаполісі Делі поліцейські розслідують причетність дівчини з України до вбивства борця Сагара Дханкада в ніч з 4 на 5 травня олімпійським чемпіоном-борцем Сушилом Кумаром. Як повідомляє портал TOI, дівчина зазнала сексуального нападу з боку, імовірно, брата спортсмена

За інформацією поліції Індії, Українка, чиє ім'я не розголошується, була в центрі суперництва між убитим борцем Сагаром Дханкадом і олімпійцем Сушилом Кумаром, який зараз звинувачується у вбивстві, викраденні і злочинній змові.

Правоохоронці хочуть розпитати її про те, як швидко загострилися стосунки між двома борцями та їхніми клубами.

Згідно з розслідуванням, Українка часто бувала в квартирі олімпійця і була знайомою друзів убитого. На даний момент її місцезнаходження невідоме.

У понеділок, 14 червня, влада планувала допитати друга Дханкада Махала, який також зазнав нападу з боку олімпійського чемпіона у ніч вбивства, однак на допит він не прийшов.

Згідно з інформацією ЗМІ, конфлікт стався на дні народження Махала в квартирі Українки. Дві групи зіткнулися один з одним після того, як дівчина піддалася сексуальному нападу з боку, імовірно, брата олімпійця Сушила Аджая Кумара.

Через кілька днів, в ніч з 4 на 5 травня, на спортивному стадіоні Чхатрасал в Індії сталася бійка за участю 18-20 борців. Три людини отримали поранення і були доставлені в лікарню, серед них був і 23-річний борець Сагар Дханкар, який помер через кілька годин після бійки.

Біля самого стадіону поліція виявила п'ять припаркованих автомобілів, дробовик і три патрони на задньому сидінні позашляховика. Також на паркінгу комплексу вони знайшли бамбукові палиці з засохлою кров'ю.

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Владі Індії вдалося вирахувати, що серед нападників був 37 − річний борець Сушіл Кумар - єдиний в країні дворазовий призер Олімпійських ігор в особистому заліку і єдиний індієць, який виграв Чемпіонат світу з боротьби. Також він займає офіційну посаду в спортивному департаменті уряду Делі.

Три тижні поліція полювала за Кумаром. Вони почали рейди і запропонували винагороду в розмірі 100 000 рупій (1340 доларів) за будь-яку інформацію, що веде до затримання борця. 23 травня Кумар був заарештований біля станції метро в Делі. Йому пред'явили звинувачення у вбивстві, викраденні і злочинній змові.

Свою провину і причетність до вбивства він категорично заперечує, запевняючи, коли він приїхав до стадіону - бійка закінчилася, а злочинці зникли.

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Нагадаємо, раніше в регіоні Мадхья-Прадеш, Індія, медбрат зґвалтував пацієнтку, яка була хвора COVID-19. Через добу вона померла.

Повідомляється, що керівництво лікарні і поліція приховували згвалтування від рідних жінки і місцевих жителів цілий місяць до тих пір, поки громадські працівники не почали поширювати інформацію в соціальних мережах.