Роман 8-річної Маханець: дівчинкою зайнялася спецслужба

Мілана Маханець / Фото instagram.com/milamaxanets

8-річна українка Мілана Маханець, яка потрапила в скандал через стосунки з 13-річним блогером Пашею Паєм, поскаржилася на соціальні служби.

За її словами, співробітники соцслужб приходять до неї додому та "забороняють спати з мамою в одному ліжку". Про це юна модель і блогер повідомила в Instagram-stories.

Дівчинка вважає, що місія таких органів "допомагати, а не заважати жити".

"Де були соціальні служби, коли я в п'ять років спала з мамою на підлозі та у нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше ... забирати у мене коханих людей - це не допомога", - сказала Мілана.

Також дівчинка зазначила, що батьки Паші заборонили їм спілкуватися. За словами юної моделі, вона не знає, чи це назавжди або тимчасово.

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