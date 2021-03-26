Роман 8-річної Маханець: дівчинкою зайнялася спецслужба

Мілана Маханець заявила, що батьки її коханого заборонили їм спілкуватися. За словами юної моделі, вона не знає, чи це назавжди або тимчасово.
8-річна українка Мілана Маханець, яка потрапила в скандал через стосунки з 13-річним блогером Пашею Паєм, поскаржилася на соціальні служби.
За її словами, співробітники соцслужб приходять до неї додому та "забороняють спати з мамою в одному ліжку". Про це юна модель і блогер повідомила в Instagram-stories.
Дівчинка вважає, що місія таких органів "допомагати, а не заважати жити".
"Де були соціальні служби, коли я в п'ять років спала з мамою на підлозі та у нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше ... забирати у мене коханих людей - це не допомога", - сказала Мілана.
Також дівчинка зазначила, що батьки Паші заборонили їм спілкуватися. За словами юної моделі, вона не знає, чи це назавжди або тимчасово.
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Мілана Маханець та Паша Пай - про що раніше писав Главред:
- 8-річна Мілана Маханець та 13-річний Паша Пай публікували в соціальних мережах знімки, на яких демонстрували обійми і поцілунки. Потім сама дівчинка підтвердила в соцмережі, що вони почали зустрічатися і нібито "сплять разом".
- Мати дівчинки Дарина Маханець спочатку заявляла, що повністю підтримує дочку. Вона говорила, що дітей ніхто не змушував зображувати стосунки і у них дійсно любов.
- Папа Мілани Маханець заявив, що шокований тим, що відбувається.
- Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба припустив, що за стосунками восьмирічної українки Мілани та її коханого, 13 – річного блогера Паші, може стояти серйозний бізнес - хтось заробляє гроші на цій скандальній історії.
- Кулеба офіційно звернувся до МВС і кіберполіці, щоби розібратися в заплутаній ситуації.
- Поліція порушила провадження за фактом " стосунків" 8-річної моделі і 13-річного блогера, чиї фото та відео в Instagram привернули загальну увагу і викликали обурення.
- Мати Мілани Маханець вже дала свідчення поліції в Ірпені. За її словами, діти разом не живуть, хоча дівчинка раніше розповідала про це у своєму акаунті в Instagram.
- Дідусем скандальної 8-річної моделі Мілани виявився головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Сергій Шумейко.
- 18 березня мати Мілани заявила, що фото дітей в ліжку, після яких піднялася хвиля критики, всього лише жарт, а діти лише повторюють тренди, популярні серед інших блогерів.
- Мілана Маханець публічно звернулася до Уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби. Дівчинка запропонувала чиновнику зустрітися особисто. А мати Мілани пригрозила дитячому омбудсмену.