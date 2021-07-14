Проїхав 500 тисяч кілометрів: батько знайшов сина, якого викрали 24 роки тому

Батьки зустрілися з сином після 24 років розлуки / скріншот з відео

У китайській провінції Шаньдун в 1997 році торговці людьми викрали 2-річного хлопчика. Його батько 51-річний Гуо Гангтанг проїхав на мотоциклі по всій країні понад 500 тисяч кілометрів, щоб знайти сина. На основі цієї історії у 2015 році навіть зняли фільм.

За період виснажливих пошуків він ламав кістки в ДТП, стикався з грабіжниками і пошкодив десять мотоциклів, розповідає BBC. На пошуки він витрачав всі заощадження. Іноді він просив милостиню на вулицях і спав у коробках.

За цей час китаєць став відомим членом організацій зниклих безвісти в Китаї і допоміг семи батькам возз'єднатися з викраденими дітьми. Однак зі своїм сином він зустрівся тільки в цьому році, коли поліція змогла ідентифікувати особу вже дорослого чоловіка за допомогою ДНК-тесту. Пізніше знайшли підозрюваних у злочині. Їх затримали.

За словами поліції, 2-річного на той момент сина Гуо Гангтанга забрала з вулиці жінка, на прізвище Тан, яка відвела його на автобусну зупинку, де її чекав спільник. Потім пара сіла на міжміський автобус в сусідню провінцію Хенань, де і продала дитину. З тої пори він жив у цій провінції: ходив до школи, потім закінчив університет і став учителем.

Зустріч батьків з сином після 24 років розлуки була неймовірно емоційною. Тепер мати і батько намагаються якомога більше дізнатися про життя своєї дитини і проводять поруч з ним майже весь час.

Викрадення дітей у Китаї дуже поширена історія – щороку там викрадають 20 тисяч дітей. Переважно їх віддають на усиновлення як на території країни, так і за кордоном.