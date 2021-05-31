Танк і зенітка: чоловік влаштував у підвалі склад нацистської бойової техніки

Чоловік влаштував у підвалі склад нацистської бойової техніки / Carsten Rehder / DPA

У Федеративній Республіці Німеччина 84-річний житель міста Кіль таємно зберігав у підвальному приміщенні свого будинку цілий склад нацистської бойової техніки часів Другої світової війни. Про це повідомляє портал DPA.

Все це важке озброєння німецькі правоохоронці виявили та вилучили ще кілька років тому. Заради обшуків довелося організувати дводенну операцію. Двадцяти солдатам знадобилося близько дев'яти годин, щоб витягти танк, який важив близько 40 тонн, з підвалу.

Крім того, були вилучені:

танк;

торпеда;

зенітна установка;

напівавтоматичні та автоматичні пістолети;

мінометні кулемети;

автомат;

більше 1000 патронів.

Минулої п'ятниці, 28 травня нинішнього року, в місті Кіль стартував судовий процес над літнім громадянином.

У той же час експерти, призначені судом міста Кіль, вважають, що тільки виявлена в підвалі зенітна установка все ще може бути використана як зброя.

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