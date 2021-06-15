У нього було 38 дружин і 89 дітей: в Індії помер глава найбільшої у світі сім'ї

Зіона Чана - батько 89 дітей / Reuters

В Індії в лікарні штату Мізорам у неділю, 13 червня, помер 76-річний Зіона Чана, якого називають главою найбільшої у світі сім'ї – у нього було 38 дружин. Відомо, що він страждав на діабет і гіпертонічну хворобу. Стан його здоров'я останнім часом різко погіршився.

Як повідомляє ВВС-Україна, величезна сім'я Зіона Чани належить до християнської секти, яка налічує майже 2000 послідовників. Її засновником у 1942 році був його дідусь.

Усі члени цієї секти, в якій дозволено багатоженство, живуть біля будинку Чани в селищі Бактаунг Тлангнуам — на відстані 55 км від міста Аіджал, столиці штату Мізорам.

Цей чотириповерховий будинок відомий під назвою "Chuuar Than Run"(будинок нового покоління) має 100 кімнат і є головною туристичною визначною пам'яткою штату.

Відомо, що Чана народився у 1945 році. Коли йому було 17 років він познайомився зі своєю старшою дружиною. За час свого багатоженства Зіона Чана став чоловіком для 38 дружин, у нього народилося 89 дітей і 36 онуків.

В Індії помер глава найбільшої у світі сім'ї - Зіона Чана / Reuters

Раніше повідомлялося, найстаріший чоловік у світі, британець Боб Уейтон, який пережив безліч подій, які увійшли до світової історії, помер у віці 112 років. Він помер від раку.