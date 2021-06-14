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Унікальна дівчина: китаянка відростила 20-сантиметрові вії і потрапила до Книги рекордів Гіннеса

14 червня 2021, 16:08

Довгі вії дівчини продовжують рости день у день, а лікарі з подивом розводять руками.

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Ю Цзян називає свої вії "подарунком Будди" і не має наміру з ними розлучатися / YouTube-канал Книга рекордів Гіннеса

Китаянці Ю Цзян вдалося відростити вії по-справжньому рекордної довжини. Одна з них – на лівому оці – й зовсім досягає 20 сантиметрів. Інші вії трохи коротше. Незвичайні вії дівчини, які продовжують рости, дозволили їй двічі потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Як повідомляє UPI, дівчина неодноразово зверталася до лікарів з проханням пояснити, чому її вії продовжують рости. Однак ніхто не може сказати, звідки взявся такий феномен, а медичні працівники з подивом розводять руками. Ю Цзян вважає такі вії "подарунком Будди" і не має наміру з ними розлучатися.

"Я також намагалася знайти наукові причини, такі як гени або щось інше. Однак ніхто з моєї сім'ї не має довгих вій, як я, тому це не можна пояснити", - зазначила дівчина.читайте такожЯк відростити довгі вії: 5 лайфхаків

За словами власниці найдовших вій, надзвичайну ситуацію вона стала спостерігати ще у 2015 році. Тоді вії стрімко стали зростати. Черговий рекорд було зафіксовано у 2016 році – тоді одна з її вій досягла довжини в 12,4 сантиметрів.

Втім, дівчина не скаржиться і стверджує, що такі вії їй тільки допомагають. Наприклад, не треба наносити макіяж для очей, які є цілком виразними.

"Оскільки мої вії натуральні, мені легко мити обличчя і займатися своїм повсякденним життям. Вони випадають і знову відростають. Іноді вони ламаються, якщо ви недбало їх натягуєте. Це не проблема, оскільки вони все ще ростуть. Вони наразі на декілька сантиметрів довші, ніж були 5 років тому", - підкреслила Ю Цзян.

Книга рекордів Гіннесса новини Китаю вії
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