В Іспанії трагічно потонула українка: двоє маленьких дітей залишилися без матері

Ірина Борис / соцмережі

В Іспанії за трагічних обставин загинула 47-річна емігрантка з України Ірина Борис. Деталі трагічної загибелі жінки розповіли журналісти виданні Високий Замок.

Інцидент стався на морі, де жінка відпочивала зі своїм чоловіком-іспанцем і двома маленькими дітьми.

Під час відпочинку на морі Ірина зайшла у воду зі своїм шестирічним сином, а чоловік в цей час залишився на березі з молодшою дочкою. Величезна штормова хвиля накрила жінку разом з дитиною. Ірина встигла покликати чоловіка на допомогу і поки чоловік намагався врятувати сина, ще одна хвиля накрила жінку з головою, збила її з ніг і забрала далеко в море. Врятувати українку не вдалося.

Ірина Борис була народилася і виросла в місті Бережан (Тернопільська область). До Іспанії жінка вирушила на заробітки і там зустріла свого майбутнього чоловіка. Вона вийшла заміж і народила чоловікові-іспанцеві двох дітей.

Батьки Ірини, які часто приїжджали до Іспанії, для того щоб допомогти доньці у вихованні онуків, наполягли на тому, щоб поховати її саме в Бережанах.

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Нагадаємо, раніше Недалеко від села Лебедівка Вишгородського району, а акваторії Київського водосховища, виявили тіло 36-річного чоловіка, якого віднесло при плаванні на матраці разом зі старшою дочкою.

Пошуки зниклого чоловіка тривали чотири доби.

За словами очевидців, надувні матраци, на яких плавала сім'я, віднесло від берега, де вони перекинулися.