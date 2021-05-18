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У ресторані Києва надкушено статевий орган: стали відомі подробиці інциденту

18 травня 2021, 14:14

Молодий чоловік, який постраждав у столичному ресторані, здоровий, стверджує власник закладу.

Бізнесмен стверджує, що в київському ресторані молодому чоловіку з надкушеним статевим органом вчасно надана допомога
У київському ресторані молодому чоловікові з надкушеним статевим органом вчасно надана допомога, стверджує бізнесмен / УНІАН

У Києві в одному з ресторанів мережі MisterCat не сталося нічого смертельного – молодому чоловікові, якому дівчина надкусила статевий орган, вчасно надали допомогу.

Потерпілий здоровий, розповів власник мережі ресторанів MisterCat Ігор Тищенко виданню Strana.ua.

За його словами, все не так страшно, як написали ЗМІ. Підприємець вважає, що інцидент розкрутили.

"Я про це дізнався вчора (у понеділок,17 травня, – Ред.), коли мені скинули посилання на новину. Там не так все страшно, як написали. Звичайний випадок, який..., напевно, буває у всіх хоча б раз у житті. Нічого смертельно, більше розкрутили", – сказав Тищенко.

Власник мережі ресторанів назвав подію звичайною весняною історією. Співрозмовник також висловив про дівчину, яка вкусила хлопця за орган.

"...Щодо дівчини, наскільки я знаю, теж все чудово. Сподіваюся, що вони й надалі будуть дружити й зустрічатися...", – додав бізнесмен.

Раніше ЗМІ писали, що у ніч на 17 травня в Києві на Позняках у ресторані MisterCat, розташованому за адресою вул. Срібнокільська, 3а, дівчина в туалеті ледь не відкусила молодому чоловікові статевий орган.

У Мережі показали нібито фото з місця події. На фото було зображено унітаз у патьоках крові. Біля унітаза також було видно калюжу крові.

У ресторані Києва молодому чоловікові з надкушеним статевим органом вчасно надана допомога, заявив підприємець
У столичному ресторані молодому чоловіку з надкушеним статевим органом вчасно надана допомога, заявив підприємець / Скріншот

Журналісти дізналися, що чоловіка госпіталізували, а дівчину правоохоронці спочатку затримали, а потім відпустили.

новини Києва
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