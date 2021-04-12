У Росії пенсіонери влаштували тисняву і бійку через прострочену їжу / УНІАН

У мережі з'явилося відео, як російські пенсіонери влаштували тисняву через прострочених продуктів з найближчого супермаркету. Як свідчать номери на автомобілях, інцидент стався в російській глибинці - місті Воронеж.

У ролику чітко видно, як жінка викочує візок. І на неї в момент накидається група пенсіонерів. Які тут же влаштовують бійку ліктями - щоб урвати собі шматки краще. Цікаво, що один учасників, літній чоловік, потім спокійно забирає здобуте і складає в багажник припаркованого неподалік досить дорогого автомобіля ‒ "паркетника" корейського виробництва Kia.

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