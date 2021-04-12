У Росії пенсіонери влаштували тисняву і бійку через прострочену їжу

У російській глибинці-місті Воронеж прямо біля смітника через візок з простроченими продуктами з найближчого супермаркету побилися пенсіонери.
У мережі з'явилося відео, як російські пенсіонери влаштували тисняву через прострочених продуктів з найближчого супермаркету. Як свідчать номери на автомобілях, інцидент стався в російській глибинці - місті Воронеж.
У ролику чітко видно, як жінка викочує візок. І на неї в момент накидається група пенсіонерів. Які тут же влаштовують бійку ліктями - щоб урвати собі шматки краще. Цікаво, що один учасників, літній чоловік, потім спокійно забирає здобуте і складає в багажник припаркованого неподалік досить дорогого автомобіля ‒ "паркетника" корейського виробництва Kia.
Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- У лютому минулого року пенсіонери в російській Башкирії влаштували бійку в супермаркетах.
- Конфлікт стався в торгових залах в містах Стерлітамак і Нефтекамск через оголошену акцію з розпродажу прального порошку.
- В одному з супермаркетів пенсіонери навіть зламали рамку металошукача.
- До того, в січні 2018 року в підмосковному місті Серпухові виник ажіотаж біля сміттєвого бака, в який співробітники одного з магазинів викинули прострочені продукти.
- На кадрах відеозапису видно, як співробітники магазину викочують візок з простроченими продуктами до смітника, де вже чекає натовп пенсіонерів. Люди намагаються вихопити зіпсовані продукти ще до того, як їх вивалять у сміттєвий бак.
Автор: Дмитро Відоменко