На Закарпатті знайшли замордованим кошеня: "постаралися" діти

В Ужгороді діти замучили кошеня, дізналися поліцейські / flickr.com/[email protected]

В Ужгороді Закарпатської області у п'ятницю ввечері, 4 червня, на вул. Гвардійська знайшли мертвим кошеня, на його тілі були ознаки знущань.

Правоохоронці з'ясували, що до жорстокого поводження з твариною причетні діти у віці шести та восьми років, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції на Закарпатті.

У відомстві додали, що підозрюваних та їхніх батьків вже знайшли.

Правоохоронці поспілкувалися з дітьми та батьками. З родиною працюватимуть "дитячі" – ювенальні поліцейські, щоб малолітні більше не поводилися жорстоко з тваринами.

Після інциденту в Ужгороді з кошеням розпочато провадження за ст. 299 Кримінального кодексу – Жорстоке поводження з тваринами.

читайте такожНа Одещині п'яний заради "розваги" розправився з тваринами – ЗМІНагадаємо, в Україні за жорстоке поводження з твариною, в результаті якого вона загинула, загрожує арешт на шість місяців чи обмеження волі на термін до трьох років.

У нашій країні кримінальну відповідальність можуть нести особи, яким до скоєння злочину виповнилося 16 років. За малолітніх дітей відповідальність несуть їхні батьки.