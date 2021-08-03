У французькому зоопарку панда вперше народила дитинчат-близнюків / Beauval Zoo

У Франції (зоопарк Боваль, Сент-Еньян) гігантська Китайська панда Хуань Хуань народила дитинчат-близнюків. Про це повідомляє портал AFP.

"Два малюка рожевого кольору. Вони абсолютно здорові, виглядають досить великими. Вони прекрасні", - говорить керівник зоопарку Родольфо Делорд.

До слова, первісток Хуань Хуань, Юань Мень, який народився у Франції в 2017 році, зараз важить вже більше центнера.

У нинішньому році його повинні відправити в Китай, де, за оцінками експертів, 1,8 тисячі гігантських панд живуть в дикій природі і ще півтисячі знаходяться в неволі. Розмноження панд в неволі або в дикій природі, як відомо, є складним процесом. За словами експертів, лише одиниці "бувають в настрої або взагалі знають, як розмножуватися".

Ще більше ускладнює ситуацію те, що тічка у самок панд буває тільки раз на рік протягом приблизно доби або двох.

Реклама

Довідка. Хуань Хуань і Юань Цзи були привезені до Франції в січні 2012 року в рамках спеціальної угоди між Парижем і Пекіном.

читайте такожСім'ї панд організували міграцію в Канаді

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Одесі із зоопарку втекли три мавпи – це плащеносные павіани-гамадрили. Втечу здійснили ватажок, молодий самець і самка.

Ватажка на ім'я Жорик зловили першим. Іншого самця - молодого Анубіса - ловили довше, він бігав по території зоопарку: в тварину довелося тричі стріляти снодійним. Останньою зловили самку - її вдалося оточити на дереві.