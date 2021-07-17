Оце так знахідка: дівчинка знайшла відправлене 37 років тому послання в пляшці

Еббі зі своєю сестрою / Hawaii Tribune

Дев'ятирічна американка Еббі Грем випадково виявила на березі Тихого океану послання, яке запустили в океан 37 років тому. За цей час воно подолало понад 6 тисяч кілометрів.

Спочатку дівчинка подумала, що знахідка – скарб, як у фільмах про шукачів скарбів, і майже не помилилася. Як тільки батьки витягли пробку, звідти випали різні листи, датовані липнем 1984 року, повідомляє місцева газета Hawaii Tribune-Herald.

На пожовклих листках паперу батьки прочитали заголовок "Поточні дослідження океану" і помітили адресу – місто Тьосю, Японія, Клуб природничих наук середньої школи. Батьки були дуже здивовані, адже вони знайшли пляшку на Гаваях. Значить, що вона за весь час подолала понад 6 тисяч кілометрів. За таких умов шкільне дослідження, можна вважати, фактично не постраждало.

Фрагменти листів / Hawaii Tribune

Автори послання також просили тих, хто знайде посудину, надіслати назад лист про те, що вони вивчили дослідження, яке було продубльовано японською та іспанською мовами. Рідні спробували знайти авторів послання, але поки нічого не вдалося зробити.

"Ми шукали сайт школи, але все там було написано японською мовою. Ми нічого не зрозуміли. Зараз збираємося заламінувати листи і відправити їх поштою за тією адресою, яка була в записці. Мабуть, авторам цієї ідея зараз, як мінімум, 50-55 років", – зазначила мама дівчинки.

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