Чорна канарка з "Хижих пташок" отримала сольний фільм

Хижі пташки 2020 - Чорна канарка / Warner Bros

Warner Bros і DC Films працюють над першим сольним фільмом, в якому розкриється історія Чорної Канарки - досить значущого персонажа коміксів. Вона з'явилася у фільмі про Харлі Квінн, і далі її буде грати та ж актриса.

Про це повідомляє Collider, і підтвердила в Twitter сама Джерні Смоллетт, розповівши, що сценарій напише авторка країни Лавкрафта Міша Грін.читайте такожРецензія на фільм Хижі птахи 2020-Загін самогубців в стилі Дедпула

Міша Грін працювала над країною Лавкрафта зі Смоллетт, яка отримала одну з головних ролей.

Також вона брала участь у виробництві Синів анархії. Один з нинішніх проектів Міші Грін крім Чорної Канарки - сиквел фільму Tomb Raider: Лара Крофт.

Смоллетт раніше грала не тільки в країні Лавкрафта і Хижих пташок, але і в Справжній крові і Вогнях нічної п'ятниці.

Продюсером виступить Сью Кролл, яка працювала над Хижими пташками, Сирітським Брукліном і Щоглом. Подробиці сюжету, акторський склад і приблизна дата виходу фільму про Чорну канарку не уточнюються.

Відомо, що Чорна канарка вийде онлайн одночасно з прем'єрою - на HBO Max, як і сольники від Бетгерл і Синього жука.